Gewaltfrei die Welt verändern Zum 70. Todestag von Mahatma Gandhi

Die Kugel eines fanatischen Hindu-Fundamentalisten tötete Mahatma Gandhi vor 70 Jahren, am 30. Januar 1948, in Delhi. Sein größter Verdienst: Durch das Prinzip des gewaltlosen Widerstandes konnte Gandhi Indien aus der Hand der britischen Kolonialmacht befreien.

Vor 70 Jahren wurde am Abend des 30. Januar 1948 der indische Mystiker und Menschenrechtler Mahatma Gandhi bei einer Gebetsversammlung in Delhi ermordet. Kurz zuvor hatte die von ihm organisierte Unabhängigkeitsbewegung durch gewaltlosen Widerstand dem Britischen Empire einen entscheidenden Schritt abgerungen: die Kolonialmacht gab den indischen Subkontinent frei.

Doch dann entluden sich die seit Jahrzehnten in den Indern aufgestauten Aggressionen: Während eines blutigen Bürgerkriegs zerfiel das Land in das hinduistisch dominierte Indien und das muslimische Pakistan. Vergeblich hatte Gandhi versucht, die Teilung zu verhindern und ein friedliches Zusammenleben beider Religionsgemeinschaften zu vermitteln.

Mahatma Gandhi fasziniert von der Bibel

Eine undatierte Aufnahme als junger Anwalt

Mahatma Gandhi wurde 1869 unter dem Namen Mohandas Karamchand in einer traditionsbewussten indischen Familie, die dem Hinduismus angehörte, geboren. Später verlieh man ihm den Ehrentitel "Mahatma - die große Seele".

Als Jura-Student lernte er in London die Bibel kennen und war fasziniert von der Bergpredigt. Sein Respekt vor den Schätzen anderer Religionen wuchs. Nach dem Studium nahm er als junger Anwalt eine Stelle in Südafrika an.

1907 organisierte Gandhi dort zum ersten Mal den gewaltlosen Widerstand der farbigen Bevölkerung gegen die englische Kolonialgesetzgebung. Er umschrieb die Aktion mit dem Begriff "Satyagraha", der künftig zu einem Schlüssel für sein politisches Handeln wurde.

"Für meinen Großvater bedeutete Satyagraha mehr als passiven Widerstand. Es ging für ihn um die Kraft der Wahrheit. Er sagte: Waffen sind machtlos gegenüber der Stärke der höchsten, geistigen Ordnung, die wir als Seelenkraft erfahren oder besser gesagt: als Macht der Gottheit in uns." Gandhis Elkelin Ela

Gandhi gewinnt Millionen von Anhängern

Als Mahatma Gandhi 1915 nach Jahren der Abwesenheit wieder indischen Boden betrat, war ihm sein Ruf längst vorausgeeilt. Viele Inder feierten ihn wie einen Volkshelden. Doch Gandhi war erschüttert: Während sich die englische Kolonialmacht seit Jahrzehnten an den Natur- und Bodenschätzen des Subkontinents bereichert, herrschte in den meisten Regionen Indiens bittere Armut. Hungersnöte quälten das Volk.

1917 gründete Gandhi schließlich mit einigen Freunden in seiner Heimatprovinz Guajarat den Sabarmati-Ashram, eine Siedlung in der er seine Lebensideale verwirklichen wollte. Die Gemeinschaft wuchs rasch. Schrittweise übertrug Gandhi das Konzept des Satyagraha auf die indischen Verhältnisse: Er gründete Zeitungen, organisierte gewaltlosen Widerstand und rief die Inder auf, die Zusammenarbeit mit den Briten zu boykottieren. Rasch gewann er Millionen von Anhängern.

Gandhi bereitet Weg zur Unabhängigkeit

Mahatma Gandhi und die Poetin und Politikerin Sarojini Naidu beim Salzmarsch im Jahr 1930

1924 wurde Gandhi zum Präsidenten des indischen Nationalkongresses gewählt. Doch der Asket, der sich aus Solidarität mit den Ärmsten nur noch mit einem Lendentuch bekleidete, fühlte sich in der Rolle des Politikers nicht wohl. 1926 zog er sich zu einem "Schweigejahr" zurück.

1930 initiierte Gandhi eine der spektakulärsten Aktionen, den sogenannten "Salzmarsch": Tausende von Indern aus armen Dörfern wanderten unter seiner Leitung ans Meer, um dort Salz zu sammeln und damit das von den Briten errichtete Salzmonopol zu brechen. Die gewaltlosen aber konsequenten Aktionen Gandhis hatten schließlich Erfolg. Nach und nach stellte die Kolonialmacht den Indern die geforderte Selbstverwaltung konkret in Aussicht.

Dalai Lama und Nelson Mandela auf den Spuren Gandhis

Als ihn am 30. Januar 1948 die Kugel des extremistischen Hindu-Attentäters traf, starb er mit dem Namen Gottes auf den Lippen. 70 Jahre nach Gandhis Tod zeigt der Hindu-Fundamentalismus in Indien heute erneut seine grausame Seite. Dabei richten sich die Aggression des Mobs nicht nur gegen Muslime, sondern in einigen Bundesstaaten auch gegen Christen: Kirchen brennen, Ordensleute werden ermordet.

Nie hatte vor Gandhi ein Religionsvertreter gewagt, die Botschaft von Gottes Liebe so konsequent in Politik umzusetzen, wie er. Nach ihm knüpften bedeutende Persönlichkeiten wie der 14. Dalai Lama, Martin Luther King oder Nelson Mandela an das mutige Experiment an.