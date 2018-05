Vito-Rückruf Zetsche bei Scheuer: Daimler muss jetzt liefern

Das Bundesverkehrsministerium erhöht den Druck auf Daimler. Nachdem das Kraftfahrtbundesamt in der vergangenen Woche den Rückruf einer Diesel-Variante des "Vito" angeordnet hat, muss nun schnellstens eine technische Lösung für den Kleintransporter her. Ressort-Chef Scheuer traf deswegen Konzern-Chef Zetsche zum Gespräch.

Als Daimler-Chef Dieter Zetsche das Bundesverkehrsministerium in Berlin nach etwas mehr als einer Stunde wieder verlässt, bleibt er ziemlich wortkarg. Wie denn das Gespräch mit Ressortchef Andreas Scheuer verlaufen sei, wollen die wartenden Journalisten wissen. "Ein gutes Gespräch, wir treffen uns in 14 Tagen wieder", sagt Zetsche kurz und knapp. Danach steigt er in eine abgedunkelte schwarze Mercedes S-Klasse und verschwindet im Berliner Vormittagsverkehr.

Klärungsbedarf bei Daimler und dem Verkehrsministerium bleibt groß

Ein erneutes Treffen ist also in 14 Tagen vorgesehen, weil der Klärungsbedarf auf beiden Seiten offensichtlich noch sehr groß ist. Das zeigt auch die schriftliche Erklärung, die das Bundesverkehrsministerium unmittelbar nach Ende des Treffens des Ministers mit dem Konzernchef verschickt, und zu der sich Ministeriumssprecherin Svenja Friedrich am Mittag in der Regierungspressekonferenz äußert: "Ich kann ihnen nur sagen, dass im Zuge der Prüfungen das erste Ziel ist, erst einmal herauszufinden, welche Zahl von Fahrzeugen und welche Modelle betroffen sind. Weitere Details kann ich ihnen jetzt noch nicht sagen."

Vito-Rückruf durch das KBA als Auslöser

Am vergangenen Freitag hatte das Kraftfahrtbundesamt mitgeteilt, dass es bei eigenen Überprüfungen in dem Mercedes-Modell Vito 1,6 Liter Diesel Euro 6 unzulässige Abschalteinrichtungen festgestellt hatte. Deswegen ordnete die Behörde den Rückruf von weltweit fast 5.000 Exemplaren dieser Kleintransporter-Variante an. Daimler widersprach dieser Darstellung sofort und kündigte an, sich notfalls auch juristisch dagegen zu wehren. Denn: Die von der Behörde beanstandeten Funktionen seien "Teil eines komplexen Abgasreinigungssystems, das eine robuste Abgasreinigung bei unterschiedlichen Fahrbedingungen sicherstellen" solle.

Nach dem heutigen Gespräch des Konzernchefs im Bundesverkehrsministerium will das Bundesamt nun prüfen, ob wegen ähnlicher Vergehen wie beim Vito möglicherweise weitere Daimler-Modelle zurückgerufen werden müssen. Im für Daimler schlimmsten Fall könnte es dann um Hunderttausende Diesel-Fahrzeuge gehen, auch PKW. Daimler hat nach Angaben des Scheuer-Ressorts Zeit bis zum 15. Jun "zur Vorlage einer technischen Lösung und deren Umsetzung".

Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert weitere Diesel-Überprüfungen

Für Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter gehen diese Schritte nicht weit genug. Die Autoindustrie habe flächendeckend betrogen, so Hofreiter im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Und nach seinem Eindruck handelten das Verkehrsministerium und Scheuer und immer nur dann, wenn der Druck zu groß geworden sei. "Wenn er wirklich ernsthaft handeln würde, dann müsste er alle Diesel-Fahrzeugtypen untersuchen nach Betrug. Denn wir wissen, nahezu alle Diesel-Fahrzeuge haben auf der Straße deutlich überhöhte Werte im Vergleich zum Rollenprüfstandtest", sagte Hofreiter. Aus diesem Grund hält der Grünen-Politiker weiterhin Hardwarenachrüstungen bei älteren Diesel-Fahrzeugen für unerlässlich.

Hardwarenachrüstungen: Bundesumweltministerin schlägt Stufenplan vor

Allerdings ist sich selbst die Bundesregierung in dieser Frage nach wie vor nicht einig. Während das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium eine Maßnahme dieser Art skeptisch sieht, schlägt Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD jetzt einen Stufenplan vor. Danach soll es Nachrüstungen auf Kosten der Automobilhersteller zunächst für Fahrzeuge in Städten geben, in denen die Luftqualität besonders schlecht ist. "Das würde helfen, die Städte zu entlasten, Klagen abzuwenden, und den Verbrauchern, die das wirklich brauchen, nämlich die, die in den belasteten Bereichen leben, denen schnell weiter zu helfen", so die Ministerin. Sie kritisierte, wer meine, er könne das Thema aussitzen, riskiere Fahrverbote.

Und die, da besteht innerhalb der Großen Koalition wieder Konsens, gilt es zu vermeiden. In Hamburg gibt es ab dem 31. Mai erste Durchfahrtsbeschränkungen für Diesel-Fahrzeuge unterhalb der Abgasnorm Euro 6.