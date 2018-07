Neues aus dem Untersuchungsausschuss Zeil und Herrmann: FDP war gegen eine GBW in öffentlicher Hand

Der GBW-Untersuchungsausschuss soll die genauen Umstände des Verkaufs der 33.000 zur Landesbank gehörenden Wohnungen an ein privates Konsortium klären. Heute gab sich die aktuelle und frühere Polit-Prominenz die Klinke in die Hand. Den Anfang der prominenten Riege machte der frühere Regensburger Oberbürgermeister Hans Schaidinger. Auch er bestätigte, dass von den Verantwortlichen damals niemand ernsthaft in Betracht zog, statt der Landesbank eigenen Wohnungstochter GBW die Direktbank DKB zu veräußern, um die von der EU geforderte Halbierung der Bilanzsumme zu erreichen.

Wohnen seien kein Geschäftsbereich gewesen

Der frühere Wirtschaftsminister Martin Zeil von der FDP ist gegen einen möglichen Kauf der Landesbank eigenen Wohnungsgesellschaft GBW durch die öffentliche Hand gewesen, egal ob Freistaat oder Kommunen. Vor dem GBW-Untersuchungsausschuss sagte der FDP-Politiker, Wohnungen hätten mit dem eigentlichen Geschäft der Bank nichts zu tun gehabt, deshalb sei er auch für den Verkauf gewesen.

Damaliger EU-Kommissar sei Kenner der Materie

Was die Verhandlungen über das Behilfeverfahren der Landesbank in Brüssel angeht, sagte Zeil, er habe den EU-Kommissar Almunai durchaus als jemanden in Erinnerung, der sich in der Sache auskenne.

Anschließend bestätigte Innenminister Joachim Herrmann die Aussage Zeils. Er selbst habe dafür plädiert, die GBW-Wohnungen in kommunale Hände zu legen, sagte Herrmann. Das sei aber mit der FDP nicht zu machen gewesen.

Bayerns damaliger Finanzminister und jetziger Ministerpräsident Markus Söder hatte den Verkauf der 33.000 GBW-Wohnungen an einen privaten Investor damit begründet, dass die EU das so vorgeschrieben hat. Dem widersprach der frühere EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia in einer schriftlichen Stellungnahme.