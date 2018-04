Ungarn gehen auf die Straße Zehntausende demonstrieren in Budapest gegen Orban

In Budapest haben am Samstagabend zehntausende Menschen gegen den wiedergewählten rechtsnationalen Ministerpräsidenten Orban protestiert. Viele skandierten dabei Parolen wie "Neuwahlen, wir sind die Mehrheit!" und "Vik-tator!". Beobachter sprachen von einer der größten Kundgebungen der Opposition seit Jahren.

Der Kosuth-Platz vor dem Parlament in Budapest ist zum Bersten voll. Die Menschen werden von einer Bühne aus aufgefordert, Platz für die Nachrückenden zu machen. In der Menschenmenge sind unzählige rot-weiß-grüne Flagge zu sehen. Aus Hunderten Kehlen ertönen "Orban, hau ab"-Rufe.

Einer der Organisatoren der Demonstration, der parteilose Aktivist Balazs Gulyas, tritt ans Mikrophon:

"Wenn Fidesz Ehre besitzt, dann werden sie das Parlament auflösen und Neuwahlen ausschreiben." Balazs Gulyas

Demonstration in Budapest. Auf einem Transparent steht: "Neue Wahl, ohne Betrug"

Der Protest richtet sich gegen die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz und Premier Viktor Orban und ihren Wahlsieg am vergangenen Sonntag. Aktivisten hatten über Facebook zu dieser Demonstration aufgerufen, das Motto: Wir sind die Mehrheit.

Mehrere Zehntausend Menschen sind dem Aufruf gefolgt, auch die wichtigsten Oppositionsparteien haben ihre Anhänger zur Teilnahme aufgerufen. Die Demonstranten werfen der Regierungspartei unfaire Wahlen vor. So auch dieser Student: "Ich möchte gerechte Wahlen und faire Medien möchte ich haben. Und dann soll das Volk wieder entscheiden."

OSZE-Wahlbeobachter hatten "einschüchternde und fremdenfeindliche" Stimmung kritisiert

Ministerpräsident Viktor Orban hat die Parlamentswahl am vergangenen Sonntag überraschend klar gewonnen. Seine rechtsnationale Fidesz-Partei konnte sich nach dem vorläufigen Wahlergebnis erneut die Zweidrittelmehrheit im Parlament sichern. Kritiker bezeichnen die Wahl zwar als frei, aber nicht als fair. So rügten etwa OSZE-Wahlbeobachter die "einschüchternde und fremdenfeindliche Rhetorik, voreingenommene Medien und undurchsichtige Wahlkampffinanzierung". Für diese Schülerin ein Grund zur Sorge:

"Ich kämpfe für meine eigene Zukunft. Und nicht nur ich, alle, die wir hier sind. Weil Ungarn so geworden ist, dass wir nur im Ausland arbeiten und eine Familie gründen können. Hunderte, Tausende Schüler wandern aus, weil sie hier keine Chancen haben." Schülerin

Viktor Gyetvai, einer der Organisatoren der Demonstration, kündigte für den kommenden Samstag eine weitere Demonstration an. Er hoffe, die ideologisch wie politisch zersplitterte ungarische Opposition dazu bewegen zu können, ihre Kräfte zu bündeln:

"Das Volk ist hier. Wir sind das Volk. Und wir haben eine Botschaft: Diesen Kampf können wir nur gemeinsam gewinnen. Lasst uns zeigen, wie viele von uns glauben, dass nur eine einzige Opposition die Chance hat, dieses System niederzuringen." Viktor Gyetvai, Organisator

Fidesz sieht Soros hinter Demonstration

Für die Regierungspartei Fidesz war übrigens schon vor der Demonstration klar, dass sie nicht spontan entstanden sein kann. Wie so häufig wurde behauptet, der ungarischstämmige US-Milliardär George Soros, der in Ungarn als Staatsfeind Nummer eins gilt, stünde hinter der Demonstration. János Halász, Fraktionssprecher der Fideszpartei, formulierte das so: