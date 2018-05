Epidemie-Gefahr Zehn Menschen in Indien an gefährlichem Nipah-Virus gestorben

Beim Ausbruch des gefährlichen Nipah-Virus in Indien sind inzwischen mindestens zehn Menschen gestorben. Zwei weitere Erkrankte lägen auf der Intensivstation, sagte am Dienstag eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums des südindischen Bundesstaates Kerala auf Anfrage. Zudem wurden demnach sieben Patienten auf Isolierstationen behandelt.

Angehörige und Kontaktpersonen unter Quarantäne

Mehr als 90 Menschen aus dem Umfeld der Opfer seien unter Quarantäne gestellt worden, um eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern. Größtenteils handelte es sich um Menschen, die Kontakt mit den ersten Opfern hatten, bei denen das Virus nachgewiesen worden war. Drei der zehn Toten gehörten einer Familie an. Eine Krankenschwester, die eines der Opfer behandelte, starb ebenfalls. Der erste Todesfall war am Freitag geschehen.

Möglicher Überträger: Ein toter Flughund im Brunnen

In einem Brunnen hinter dem Haus der Familie wurde ein toter Flughund gefunden. Flughunde sind nach Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die natürlichen Wirte des Nipah-Virus, an dem auch Tiere schwer erkranken können.

Nipah ähnlich gefährlich wie Ebola

Eine Infektion mit dem Nipah-Virus führt zu grippeähnlichen Symptomen, qualvollen Gehirnentzündungen und Koma. Nach Angaben der WHO ist das Nipah-Virus einer von acht Erregern, der eine weltweite Epidemie auslösen könnte, ähnlich wie Ebola und Zika. Es gibt weder eine Impfung noch eine wirkungsvolle Behandlung. Die Sterblichkeitsrate bei bisherigen Ausbrüchen - alle in Südasien - lag laut WHO zwischen 9 und 100 Prozent. Das Nipah-Virus wurde erstmals im Jahr 1998 in Malaysia nachgewiesen.