Aufruf zum Impfen Zahl der Masernfälle in Bayern angestiegen

Die Masern sind in Bayern wieder auf dem Vormarsch. Angesichts einer gestiegenen Anzahl von der Erkrankung hat die bayerische Gesundheitsministerin zu Impfungen aufgerufen.

Bisher seien bereits 18 Masernfälle gemeldet worden, im vergangenen Jahr seien es im vergleichbaren Zeitraum nur 13 Fälle und 2016 sogar nur vier Fälle gewesen, berichtete die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml. Die meisten Masernfälle (11) seien in Unterfranken registriert worden, in Niederbayern waren es fünf und in Oberbayern zwei. 2015 hatte die Zahl mit 79 Fällen allerdings deutlich höher gelegen.

Fünfte Bayerische Impfwoche

Solange es Impflücken in der Bevölkerung gebe, könnten immer wieder Masernausbrüche auftreten, sagte Huml. Ihr Ziel sei es deshalb, die Impfquoten gegen Masern bei den Menschen in Bayern durch eine Vielzahl von Maßnahmen weiter zu erhöhen.

Dazu gehöre auch die 5. Bayerische Impfwoche vom 23. bis 29. April, die das bayerische Gesundheitsministerium mit der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) und den Gesundheitsämtern durchführe. Schwerpunktthema sei diese Mal das "Impfen rund um die junge Familie".

Vermeintliche Kinderkrankheiten wie die Masern treten laut Mitteilung mittlerweile vermehrt im Erwachsenenalter auf. Infektiöse Angehörige und Bezugspersonen stellten damit eine potenzielle Gesundheitsgefahr für noch nicht geimpfte Neugeborene dar. Darüber hinaus gingen vor allem junge Erwachsene selten zum Arzt und seien für eine Impfberatung schwer zugängig. Doch wer geimpft sei, schütze sich und andere, erinnerte die Ministerin. Das sollten auch Impfgegner bedenken.

Mehr Masernfälle 2017

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass es im Jahr 2017 deutschlandweit etwa dreimal so viele Masernfälle gegeben hat wie 2016. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

Demnach wurde das hochansteckende Virus bis zum Ende der 50. Kalenderwoche, also bis zum 17. Dezember, nachweislich bei 919 Menschen diagnostiziert. Im gesamten Jahr 2016 zählte das RKI 325 Masern-Erkrankungen.