Familienkasse Zahl ausländischer Kindergeld-Empfänger steigt deutlich

In Deutschland gibt es immer mehr ausländische Kindergeld-Empfänger. Oberbürgermeister fordern, die "Migration in das Sozialsystem" vor allem aus Osteuropa zu stoppen. Kindergeld-Bezug gelte in Deutschland als besonders attraktiv, die Bundesregierung müsse etwas tun.

Die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger ist nach Angaben der Bundesregierung stark gestiegen. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, im Juni dieses Jahres sei für knapp 270.000 Minderjährige Kindergeld bezahlt worden, die außerhalb Deutschlands in der EU leben. Das seien rund zehn Prozent mehr als Ende 2017.

Gezielte Veschaffung von Wohnungen wegen Kindergeld

Demnach hat vor allem die Zahl der Empfänger aus Osteuropa stark zugenommen. Der Oberbürgermeister von Duisburg, Link, warnte in diesem Zusammenhang vor Schleppern, die Armen aus Rumänien und Bulgarien gezielt heruntergekommene Wohnungen in Deutschland verschafften, damit sie Anspruch auf Kindergeld hätten.

Dagegen, so der SPD-Politiker, müsse die Bundesregierung etwas tun. Auch Fürths Oberbürgermeister Jung hatte vor kurzem von großen Problemen berichtet.

Familienkasse: Kindergeld-Betrug vor allem in NRW

Missbrauchsfälle seien vor allem in bestimmten Großstädten in Nordrhein-Westfalen aufgetreten, sagte ein Sprecher der BA. Die für die Auszahlung des Kindergelds zuständige Familienkasse der BA habe kürzlich mit ihren Partnern in Wuppertal und Düsseldorf 100 Verdachtsprüfungen durchgeführt und in 40 Fällen fehlerhafte Angaben festgestellt. «Die Summe des in diesen 40 Fällen unberechtigt bezogenen Kindergelds lag bei 400 000 Euro.»

Verstärkter Datenaustausch mit ausländischen Sozialleistungsträgern

Eine Gesamtsumme möglicher Missbrauchsfälle lasse sich nicht seriös schätzen, sagte der Sprecher. "Diese Ergebnisse sind keine allgemeingültigen Quoten, die bundesweit für alle ausländischen Kindergeldbezieher angenommen werden könnten."

Um Missbrauch zu bekämpfen, gebe es bereits einen verstärkten Datenaustausch auch mit ausländischen Sozialleistungsträgern, um ungerechtfertigte Kindergeldzahlungen zu vermeiden.

Neuer Rekord bei Anzahl der Kindergeld-Empfänger im Ausland

Die Familienkasse fordere zudem, einen tagaktuellen Meldedatenabgleich zwischen den Meldebehörden und Sozialleistungs- und Steuerbehörden einzurichten, fügte der BA-Sprecher hinzu.

Die Kindergeld-Empfängerzahl im Ausland hat zuletzt einen neuen Rekord erreicht - im Zuge der EU-Freizügigkeitsregelungen steigen vor allem die Zahlen von Osteuropäern an, die sich in Deutschland anmelden und Kindergeld beziehen.