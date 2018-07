Innovation aus dem Küchenstudio Woidhub Viechtach - die Start-up-Szene im Bayerwald

Die Städte quellen über, das Leben wird unbezahlbar. Landflucht ist ein großes Problem. Die Jungen ziehen weg. Nicht immer! Inzwischen gibt es erste Gegenbewegungen, zurück in die Heimat. Beispiel Viechtach im Bayerischen Wald. Die Jungen wollen den Ort verändern, an dem sie am liebsten sind. Wie gut gelingt ihnen das? Wo stoßen sie an Grenzen?

Von: Reinhard Weber