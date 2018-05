80 Rudel Wölfe in Bayern: Die Rückkehr der Wildtiere

"Dass ein Stück Wild über die Straße will - dachte ich erst. Für Rotwild sah es komisch aus. Dann bin ich a weng weitergefahren. Dann hat es hundeähnlich hergeschaut. Da war ich relativ sicher, dass es der Wolf ist. Dann bin ich näher rangefahren, dann ist er in den Bestand rein. So auf 70 bis 80 Meter, hat kurz verhofft zum Auto geschaut. Dann hat er sich wieder getrollt. Das war meine erste kurze Begegnung mit dem Tier."