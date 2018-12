Zwergplanet entdeckt: Farout liegt jwd

Langsam, pink und sehr weit weg. So beschreiben Astronomen den Zwergplaneten "Farout". Der Name ist Programm: Nie zuvor wurde ein Objekt gesehen, das so weit von unserem Sonnensystem entfernt liegt.

"Farout" ist weit weg. Man könnte auch sagen "janz weit draußen" - oder jwd. Doch nun haben Astronomen den Zwergplaneten entdeckt und damit das am weitesten entfernte Objekt in unserem Sonnensystem gefunden. Wegen der großen Distanz zur Erde gaben ihm die Wissenschaftler den Spitznamen "Farout" - was wörtlich übersetzt "weit draußen" bedeutet.

"Farout" hat schätzungsweise einen Durchmesser von 500 Kilometern, was etwa einem Zehntel von Merkur entsprechen würde, dem kleinsten Planeten im Sonnensystem. Er gibt einen pinken Farbton ab, was meist mit Eis in Verbindung gebracht wird.

Wegen seiner großen Entfernung könnte "Farout" mehr als 1000 Jahre brauchen, um die Sonne einmal zu umrunden. Scott Sheppard, einer der drei Entdecker, beschreibt "Farout" als das sich am langsamste bewegende Objekt, das er jemals gesehen habe.

Eris ist den Spitzenplatz los

Und wie weit ist es bis "Farout"? Zur Messung empfehlen die Wissenschaftler die Astronomische Einheit (AU). Ein AU entspricht etwa 150 Millionen Kilometern und damit dem Abstand zwischen Erde und Sonne.

Der vom Minor Planet Center der internationalen Astronomen-Vereinigung IAU vorgestellte neue Zwergplanet ist 120 AU weit weg. Zum Zwergplaneten Eris - dem bisherigen Rekordhalter - sind es 96 AU, zu Pluto 34 AU.

Entdeckt auf Hawaii und in Chile

Entdeckt hatten den zuvor unbekannten Zwergplaneten drei Astronomen aus Washington, Hawaii und Arizona. Die ersten Aufnahmen lieferte ein Teleskop auf Hawaii, an einem Observatorium in Chile wurde "Farout" dann erneut gesichtet. "Wir erforschen endlich die Ränder unseres Sonnensystems, weit über Pluto hinaus", sagte Chad Trujillo, der an der Entdeckung beteiligt war.

Ein Grund für den Fund seien neue Weitwinkel-Digitalkameras auf einigen der weltgrößten Teleskope. Betrieben wird das Teleskop, das die ersten Aufnahmen von "Farout" machte, von Japan mit einem Zusammenschluss aus Universitäten in den USA und mehreren Forschungseinrichtungen.