Größter Vollmond des Jahres - ein zweiter Supermond?

Hellster Vollmond des Jahres und stärkere Gezeiten

Was sich vielleicht eher bemerkbar macht, ist die Helligkeit des Vollmonds. Weil der Mond näher an der Erde ist und die Fläche seiner Mondscheibe größer, leuchtet er heller: Etwa dreißig Prozent mehr Licht kommen von einem Supermond hier bei uns an - fast ein Drittel.

Am ehesten nimmt man diesen Mond an den Küsten wahr: Bei Vollmond treten höhere Tidenhube auf, weil Sonne, Erde und Mond in einer Reihe stehen und sich die Gezeitenkraft von Sonne und Mond dadurch verstärkt.

Noch extremer sind die Gezeiten allerdings bei Neumond, der zwischen Sonne und Erde steht: Dann ziehen Sonne und Mond von der gleichen Seite an der Erde. Sind Neu- oder Vollmond auch noch am erdnächsten Punkt, können Ebbe und Flut noch ausgeprägter ausfallen.

Supermond ist keine Seltenheit: Am 14. Juni gab's den ersten größten Vollmond des Jahres

Es ist gar keine Seltenheit, dass der Vollmond zugleich in Erdnähe steht und deshalb größer ist: Alle 29,5 Tage ist Vollmond, alle 27,5 Tage ist der Mond am erdnächsten Punkt - macht summa summarum: Alle 13,6 Monate ist der Vollmond zugleich am erdnächsten Punkt - in fast jedem Kalenderjahr gibt's also einen Supermond. Und die Vollmonde davor und danach sind immerhin fast am erdnächsten Punkt, also auch recht nah und überdurchschnittlich groß.

Deshalb war auch der Vollmond am 14. Juni 2022 schon ein Supermond, der genauso groß und hell war wie der Vollmond am 13. Juli. Der ist uns zwar im Moment der größten Erdnähe 170 Kilometer näher als der Juni-Vollmond war, doch das ist um elf Uhr vormittags. Wenn der Juli-Vollmond abends nach halb zehn Uhr aufgeht, ist er schon wieder 200 Kilometer weiter von der Erde entfernt. Deshalb gibt es in diesem Jahr zwei größte Vollmonde des Jahres.

Rekordhalter bis 2025

Die Supermonde in diesem Jahr sind auch gar nicht so super wie manch anderer:

Der Vollmond vor zwei Jahren, in der Nacht vom 7. auf den 8. April 2020, war nur 356.907 Kilometer von der Erde entfernt - etwa 500 Kilometer näher. Der Vollmond im November 2016 war mit nur 356.510 Kilometern Abstand sogar noch 400 Kilometer näher. Ganz zu schweigen von dem Wahnsinns-Vollmond am 4. Januar 1912: über 1.000 Kilometer näher, ein Rieseneumel, wer sich noch erinnert.

Ach ja: Wenn Sie schöne Fotos vom Mond machen, dann schicken Sie uns Ihre Bilder. Die schönsten zeigen wir gerne in einer Bildergalerie - super Fotos, ob Supermond oder nicht.