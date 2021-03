Zweite Generation: Corona-Impfstoff aus München

Biontech, Moderna, Astrazeneca: Jeder kennt inzwischen die Namen der Unternehmen, deren Impfstoffe schon bei uns zugelassen sind. Derweil wird weitergeforscht an der nächsten Generation von Impfstoffen. Vakzine, die noch besser gegen Varianten des Virus wirken sollen.

Milder bis gar kein Verlauf bei Infektion

Denn Sars Cov2 verändert sich schnell: Über 12.000 Varianten des Corona-Virus wurden allein im letzten Jahr bekannt. Biotechnologie-Unternehmen wie die Firma Baseclick aus München arbeiten deshalb bereits an Impfstoffen der sogenannten zweiten Generation, sie sollen auch bei Mutationen wirksam bleiben.

Laut Geschäftsführer Thomas Frischmuth verhindern sie zwar nicht die Infektion mit dem Virus, dafür aber die Ausbreitung im Körper. Das habe zur Folge, dass es nur "einen milden bis gar keinen Verlauf" gebe.

Impfstoff setzt nicht am mutationfanfälligen Spike-Protein an

Wie Biontech oder CureVac entwickelt Baseclick einen sogennaten mRNA-Impfstoff. Allerdings setzt der Wirkstoff nicht am mutationsanfälligen Spike-Protein des Virus an - im Gegensatz zu den aktuellen Präparaten. Im Labor werden bereits die ersten Proben hergestellt. Ab dem Spätherbst soll der Impfstoff am Menschen getestet werden.

Erfolgreiche Tierversuche

In Tierversuchen habe der Impfstoff schon für eine Immunreaktion gesorgt, sagt Thomas Frischmuth von Baseclick. Das Ergebnis sei, dass der Körper die vom Virus befallenen Zellen selbst abtötet. Damit komme die Corona-Infektion "sehr früh und sehr schnell" zum Erliegen.

Mit einem fertigen Impfstoff rechnet man bei Baseclick dann im Laufe des kommenden Jahres.