Zwei Jahre Pause zwischen Geburten senkt Kindersterblichkeit

In einer internationalen Vergleichsstudie analysierte der Max-Planck-Forscher Kieron Barclay gemeinsam mit schwedischen Kollegen Daten aus insgesamt 77 Ländern. Im Durchschnitt nahm danach bis zu einem Abstand von drei Jahren zwischen zwei Geburten die Wahrscheinlichkeit stark ab, dass ein Kind im ersten Lebensjahr stirbt. Ab dem 36. Monat setzte sich dieser Trend zwar fort, allerdings viel langsamer.

WHO empfiehlt Abstand von 3 bis 5 Jahren

Dies steht den Experten zufolge ein stückweit im Widerspruch zu der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die eine Pause von drei bis fünf Jahren zwischen zwei Geburten empfiehlt. Nach Erkenntnissen der Forscher reichen drei Jahre aus, um die Kindersterblichkeit deutlich zu senken. Danach seien die Vorteile eines längeren Abstands nicht mehr so groß. Das teilte das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock mit.

Kindersterblichkeit in ärmeren Ländern besonders hoch

Am stärksten macht sich der Effekt demnach in den ärmsten Ländern bemerkbar, in denen die Säuglingssterblichkeit sehr hoch ist. In manchen Regionen erreichen zehn Prozent der lebend geborenen Kinder den ersten Geburtstag nicht. Dort halbiert eine Verlängerung des Geburtsintervalls von einem auf zwei Jahre die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind in seinem ersten Lebensjahr stirbt, wie die Forscher herausfanden. Sie sehen deshalb "ein großes Potenzial", die Kindersterblichkeit zu senken.