vor etwa einer Stunde

Zurück von der ISS: Alexander Gerst sicher gelandet

Die Sojus-Kapsel mit Astronaut Alexander Gerst und zwei Kollegen an Bord ist in der Steppe von Kasachstan gelandet. Alle drei waren gut sechseinhalb Monate auf der Raumstation ISS im All. "Mir geht es sehr gut", waren Astro-Alex' erste Worte.