Zum Welttierschutztag: Warum wir nicht alle Tiere lieben

Im Frühjahr 2018 gab es in Hannover eine Mahnwache für den Kampfhund Chico. Er hatte seine Besitzerin und deren Sohn totgebissen und war danach, auch wegen einer schweren Kieferverletzung, eingeschläfert worden. 60 Menschen legten Blumen, Kerzen und Stoffhunde für den getöteten Hund nieder. "Chico ist ermordet worden" war auf einem Plakat zu lesen. Gegen beteiligte Tierärzte und Behördenmitarbeiter gingen Morddrohungen ein.

Fast jeder ist heute ein Tierfreund

Dieser Fall zeigt: Der Tierschutz kann in Deutschland wahrlich absurde Formen annehmen. Doch nicht jedes Tier wird hierzulande gleichermaßen geliebt und geschützt. Für Julia Gutjahr, Soziologin an der Universität Hamburg, haben Vorkommnisse wie die in Hannover mit einer neuen Sensibilität für das Schicksal von Tieren zu tun. Fast jeder ist heute Tierfreund. Aber eben nicht von jedem Tier. Laut Gutjahr bleibe die Empathie mit Tieren "hochgradig selektiv und ambivalent".

Unterscheidung von Haus- und Nutztier seit der Industrialisierung

Warum Menschen für Haustiere oft ein Vermögen ausgeben - der teure Poncho für den Pinscher ist ebenso wenig abwegig wie das Maniküre-Set für gepflegte Pfoten - das Fleisch aus dem Supermarkt dagegen nur wenige Euro kosten darf, erklärt die Psychologin Tamara Pfeiler so:

In unserer Gesellschaft sind Tiere in 'essbar' und 'nicht essbar' unterteilt. Tamara Pfeiler, Psychologin von der Universität Mainz

Die Unterscheidung von Haus- und Nutztieren existiert nach Expertenmeinung seit der Industrialisierung. Damals, als die Menschen in die Städte zogen, begannen sie gleichzeitig, mit ganz bestimmten Tieren unter einem Dach zu leben. Seither haben sich Haustiere zu Familienmitgliedern entwickelt.

Kein Bezug zum anonymen Schwein

Schlachttiere haben es hingegen deutlich schwerer, sich einen Platz im Herzen von Tierschützern zu erobern. Hauptgrund hierfür ist, dass diese Tiere den meisten Deutschen nicht lebend begegnen. "Wir können die Katze Bijou niemals vergleichen mit dem anonymen Schwein", erklärt Christoph Klotter, Ernährungspsychologe von der Hochschule Fulda, das Phänomen.

Wird der Bezug zum lebenden Tier allerdings einmal hergestellt, sieht das schon anders aus. Verschiedene Experimente haben das belegt. So können die wenigsten Deutschen das Fleisch eines Tieres essen, dem sie vorher lebend begegnet sind. Auch Körperteile, wie zum Beispiel Hühnerfüße, finden in Deutschland keinen Absatz. Auch sie erinnern zu sehr an das lebendige Tier, sagt Ernährungspsychologe Christoph Klotter.

"Beendet das Leiden der Schweine"

Ganz im Sinne der Nutztiere steht der diesjährige Tierschutztag unter dem Motto "Beendet das Leiden der Schweine". Der Deutsche Tierschutzbund und seine über 740 Mitgliedsvereine wollen damit die Öffentlichkeit auf die Qualen hinweisen, die Schweine in den meisten deutschen Haltungssystemen erleiden. So tritt der Deutsche Tierschutzbund unter anderem vehement für ein schnelles Verbot der Kastration ohne Betäubung ein. Sie ist derzeit noch gängige Praxis in der Massentierhaltung und sollte eigentlich zum 1. Januar 2019 abgeschafft werden. Nun ist das für 2019 geplante Verbot wieder fraglich. Geht es nämlich nach dem Willen der Regierungsparteien, soll die qualvolle Kastrationsmethode mangels "praktikabler Alternativverfahren" erst einmal weiterhin zulässig bleiben.

Wandel des Tierschutzes in Sicht

Marcel Sebastian, Soziologe an der Universität Hamburg, ist in puncto Tierschutz - auch bei Nutztieren - trotzdem zuversichtlich. Zum einen, weil der Anteil an Vegetariern in der Bevölkerung zunehme." Zum anderen gebe es "das Bedürfnis, die Beziehung zu Tieren, auch zu Nutztieren, neu auszuhandeln. Meine Prognose ist, dass wir vor einem grundlegenden Wandel stehen", meint der Soziologe.

Woher kommt der Tierschutztag?

Der erste internationale Tierschutztag fand am 4. Oktober 1931 statt. Er geht auf eine langjährige Forderung des Schriftstellers und Tierschützers Heinrich Zimmermann zurück. Das Datum, der 4. Oktober, wurde zu Ehren des Heiligen Franz von Assisi, dem Schutzpatron der Tiere, gewählt. Er starb im Jahr 1226 und wurde am 4. Oktober 1228 heilig gesprochen.