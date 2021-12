Zugang zu Elektrizität als Schlüssel zu Bildung und Gesundheit

Fällt bei uns einmal für ein paar Stunden der Strom aus, wird uns bewusst, wie sehr unser Leben von der fließenden Energie abhängig ist. Ohne Strom kein Kochen, kein Heizen, kein Warmwasser - in Vor-Corona-Zeiten jubelten Schülerinnen und Schüler in den Wintermonaten schon mal über ein, zwei Tage Schulausfall, weil die Heizungen ihrer Schule gestreikt hatten. Das sind Probleme, von denen andere, vor allem ärmere Länder, nur träumen können.

"Zugang zu modernen Energiedienstleistungen ist eine Grundvoraussetzung für Armutsreduzierung und Gewährleistung einer nachhaltigen menschlichen Entwicklung. Energiedienstleistungen wirken sich auf alle Aspekte des Lebens und der Lebensumstände von Menschen aus – ohne Zugang zu Energie sind ganze Gemeinschaften zu einem Leben in Armut gezwungen. Die Bedeutung des Zugangs zu Energie muss von der internationalen Völkergemeinschaft stärker beachtet werden." So steht es in dem Bericht Universeller Zugang zu Energie bis 2030 des Entwicklungsausschusses des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2011.

Hälfte der Weltbevölkerung ohne Strom oder Gas

Genau zehn Jahre später hat sich nicht allzu viel getan. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat immer noch keinen Zugang zu Gas oder Elektrizität. Gekocht wird auf offenen Feuerstellen. Und es sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in erster Linie Frauen und Mädchen, die die Konsequenzen tragen. Traditionelles Kochen mit Biomasse – meist Brennholz oder Kuhdung – führt häufig zu lebensbedrohlicher Luftverschmutzung in Innenräumen.

Das Problem besteht vor allem auf dem Land. Allein in Indien verursacht die durch Kochen entstandene Luftverschmutzung rund eine halbe Million Todesfälle pro Jahr. Helga Weisz, Professorin für industrielle Ökologie und Klimawandel am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, erklärt: "Ein Leben ohne moderne Koch-Energie bedeutet für Frauen und Kinder in der Regel einen hohen Aufwand an Mühe und Zeit. Zum Beispiel für das Sammeln von Feuerholz, starke gesundheitliche Belastung durch Verbrennungsschadstoffe und eine höhere Kindersterblichkeit."

Feuerholz sammeln statt Schule

Neben der Gesundheitsgefährdung durch Ruß und Qualm hat das zeitraubende tägliche Feuerholzsammeln weitreichende Konsequenzen: vor allem die Mädchen haben entsprechend weniger Gelegenheit zur Schule zu gehen.

Der Zugang zu Elektrizität ist in vielen Ländern des globalen Südens also eine wichtige Voraussetzung für Bildung. Und Helga Weisz hat mit einem Forschungsteam jetzt gezeigt, es gibt noch einen weiteren interessanten Zusammenhang: wenn Frauen Zugang zu Gas oder Strom zum Kochen haben, dann bekommen sie im Schnitt auch weniger Kinder. Das ergeben statistische Daten aus mehr als 40 Ländern des globalen Südens. Moderne Energie, Bildung und mehr Geschlechtergerechtigkeit bzw. Entscheidungsfreiheit für Frauen - das alles hängt offenbar enger zusammen als bisher gedacht.

