Wie sinnvoll ist Dattelsirup als Zuckerersatz?

Zucker schadet den Zähnen, macht dick und krank – und trotzdem essen wir ihn. Oft ist der Konsum von einem schlechten Gewissen begleitet, denn Getränke, Nachspeisen und andere Süßigkeiten sind meist mit Haushaltszucker gesüßt – und der hat einen schlechten Ruf.

Deswegen setzen viele Menschen auf Zuckeralternativen wie Stevia, Birkenzucker oder Kokosblütenzucker. Beliebt sind auch eingedickte Extrakte aus Pflanzen, die als Sirup, Dicksaft oder Kraut verkauft werden.

Ist Dattelsirup eine gesündere Alternative zu Zucker?

Dattelsirup wird oft als gesunde Alternative zu raffiniertem Zucker beworben, doch er ist nicht so nährstoffreich, wie es die unverarbeiteten Datteln vermuten lassen. Zwar liefert Dattelsirup kleine Mengen an Mineralstoffen wie Kalium und Magnesium sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Allerdings seien diese Nährstoffe in so geringen Mengen enthalten, dass sie keinen wesentlichen Beitrag zur täglichen Nährstoffversorgung leisten, betont Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.