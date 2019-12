Zitronat und Orangeat: Manche mögen's zuckersüß

Zutaten selbst gemacht: Zitronat und Orangeat

Ohne die kandierten Schalen von Orangen und Zitronen läuft in einer anständigen Weihnachtsbäckerei nicht viel! Doch wie rankommen an die weihnachtlichen Aromen aus dem Wintergarten?!

Zutaten:

1 TL Salz

Wasser

Zitronen/Orangen nach Bedarf

Ebenso viel Zucker wie Frucht

Und so geht’s

Zitronen oder Orangen schälen und die Schalen von den weißen Fasern befreien. Die Schalen in circa ein Zentimeter breite Streifen schneiden. Die Schalen in einem Topf mit Wasser bedecken, Salz hinzugeben und zehn Minuten kochen. Danach abgießen. Durch das Kochen werden die Bitterstoffe abgebaut. Wenn die Schalen noch bitter schmecken, das Ganze wiederholen. Wenn die Schalen fertig gekocht sind, das Wasser abgießen und die Schalen wiegen. Die gleiche Menge an Zucker in den Topf geben. Das Ganze erneut mit Wasser auffüllen, bis die Schalen knapp bedeckt sind. Dann solange köcheln lassen, bis ein dickflüssiger Sirup entsteht. Das kann bis zu einer Stunde dauern.

Sind die Schalen glasig und weich, mit dem Schaumlöffel aus dem Topf nehmen und auf dem Rost abtropfen lassen (mindestens eine Nacht, besser einige Tage). Zuletzt alles fein würfeln und in ein Glas füllen, luftdicht verschließen und im Kühlschrank aufbewahren. Den Sirup kann man als Honigersatz verwenden.