Zeugnistag: Sind Schulnoten nützlich - und nötig?

Warum kommen Reform- und Waldorfschulen ohne Noten aus?

Schüler an alternativen Schulformen wie Waldorf-, Montessori- oder sogenannten Reformschulen erhalten in der Regel keine Noten, sondern Wortgutachten – allerdings nur eine gewisse Zeit. In den individuellen Beurteilungen gehen die Lehrkräfte auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Lernfortschritte ihrer Schüler ein. Laut dem Bund der Freien Waldorfschulen gehe es in den Zeugnissen also nicht allein um den Wissensstand, sondern um die Gesamtentwicklung in einem bestimmten Zeitraum.

Ein Sitzenbleiben gibt es nicht, ein freiwilliges Zurücktreten in die vorherige Jahrgangsstufe ist aber auf Wunsch von Kind und Eltern möglich. Spätestens aber ab der Oberstufe werden die Leistungen der Schüler an Reform- und Waldorfschulen wieder wie die der Regelschüler mit Ziffernnoten bewertet. Dies geschehe, so Schulpädagogie Ewald Kiel, um eine Vergleichbarkeit mit dem staatlichen Schulsystem zu ermöglichen:

"Am Ende kommen wir immer wieder an den Punkt, dass eine Note gegeben wird, weil ich diese schnelle ökonomische Zuweisung haben will." Prof. Ewald Kiel, Lehrstuhl für Schulpädagogik, LMU München