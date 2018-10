Zeitumstellung auf Winterzeit

Seit 1980 findet in Deutschland alljährlich der Wechsel von Winter- zu Sommerzeit und wieder zurück statt. Seit 1996 gibt es einheitliche Sommerzeitregelungen in der Europäischen Union. Wir Europäer stellen seitdem immer am letzten Märzwochenende vor und am letzten Oktoberwochenende zurück.

Energieeinsparung durch Sommerzeit?

Nach der Ölkrise 1973 hatte man gehofft, Energie einzusparen, indem man das Tageslicht besser ausnutzt. In dieser Hinsicht hat sich die Sommerzeit allerdings nicht ausgezahlt. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass der Energieverbrauch nicht sinkt.

EU-Online-Umfrage zur Zeitumstellung

In Brüssel wurde das Thema Zeitumstellung schon häufig diskutiert. Im Sommer 2018 konnten sich 500 Millionen EU-Bürger in einer von der EU-Kommission durchgeführten Umfrage zu diesem Thema äußern. 4,6 Millionen Bürger nahmen teil - ein Rekord, was die Beteiligung an Umfragen der EU angeht, aber trotzdem nur die Meinungen von 0,9 Prozent der EU-Bevölkerung. Über 80 Prozent sprachen sich für die Abschaffung der Zeitumstellung aus.

Die EU-Kommission möchte jetzt einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung verabschieden. Entscheiden müssen darüber das Europaparlament und die EU-Staaten. Ob und wie schnell und wie einheitlich die Zeitumstellung in der EU abgeschafft wird, steht also noch in den Sternen.

Viele Sterne in langen Nächten

Apropos: Sterngucker können sich über die Zeitumstellung nächstes Wochenende freuen. Über 1,5 Stunden Sonnenlicht müssen wir im Verlauf des Oktobers aufgeben und es wird deutlich früher dunkel. Am 31. Oktober geht die Sonne bereits kurz vor 17 Uhr unter (MEZ), um 18.42 Uhr ist die Dämmerung abgeschlossen (Standort München): viel Sternefunkeln in klaren Herbstnächten.