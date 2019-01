Zahnstein belegt: Frauen verzierten im Mittelalter Handschriften

Keine Spuren harter, körperlicher Arbeit

Die Wissenschaftler vermuten, dass die Nonne die Pinselspitze mit dem Mund befeuchtet oder in Form gebracht hat und sich so das Pigment in ihren Zähnen eingelagert hat. Die Ordensfrau lebte wohl um die erste Jahrtausendwende - vermutlich zwischen 997 bis 1162 - in dem westfälischen Frauenkloster bei Paderborn. Als sie starb, war sie zwischen 45 und 60 Jahre alt. Ihr Skelett zeigte keine Anzeichen von Krankheiten oder schwerer körperlicher Arbeit. Das passt zu besser gestellten Kreisen, aus denen in dieser Zeit auch einige Mönche und Nonnen der Klöster stammten. Sie waren meist gut ausgebildet und konnten in der Regel Lesen und Schreiben.

Viele mittelalterliche Schreiber und Illustratoren signierten als Zeichen der Demut ihre Werke nicht. Frauen erst recht nicht. Deshalb ging die Wissenschaft bislang davon aus, dass Frauen bei der Buchproduktion keine oder nur eine geringe Rolle spielten. Doch mit der Entdeckung dieser Frau müssen die alten Überzeugungen in Frage gestellt werden, schreiben die Forscher in ihrer im Januar 2019 in Science Advances veröffentlichten Studie.

Geschichte der Buchkunst neu aufrollen

"Hier haben wir direkte Belege für eine Frau, nicht nur zum Malen, sondern zum Malen mit einem sehr seltenen und teuren Pigment und an einem sehr abgelegenen Ort", erklärt Christina Warinner vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.

Die Erkenntnisse werfen nach Angaben der Forscher ein neues Licht auf die mittelalterliche klösterliche Buchherstellung. Offenbar haben also auch Frauen – zumindest ab dem 11. Jahrhundert – Bücher abgeschrieben. Dass eine Frau mit der kostbaren blauen Farbe gearbeitet hat, deute auf ihre hohe Kunstfertigkeit hin, so die Jenaer Wissenschaftler.