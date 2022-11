Zahl der Spermien bei Männern nimmt weltweit immer rascher ab

Die Spermienqualität bei Männern hat sich nach einer israelischen Studie weltweit verschlechtert. Laut Forschern der Hebräischen Universität Jerusalem (HU), des Jerusalemer Universitätskrankenhauses Hadassah und weiterer Institutionen hat sich der globale Trend eines kontinuierlichen Rückgangs von Spermienzahl und Spermienkonzentration seit dem Jahr 2000 zusätzlich verschärft, wie die HU am Dienstag mitteilte.

Die Daten deuteten darauf hin, "dass sich dieser weltweite Rückgang im 21. Jahrhundert beschleunigt". Laut den Forschern sinkt die Zahl der Spermien derzeit mit einer Rate von 1,1 Prozent pro Jahr. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse in der Fachzeitschrift "Human Reproduction Update".

Deutlichster Rückgang in der "westlichen" Welt

Im Untersuchungszeitraum von 1973 bis 2018 sanken demnach die Zahl der Spermien in einer durchschnittlichen Ejakulation um 62 Prozent – die Spermienkonzentration pro Milliliter Samenflüssigkeit sank um 52 Prozent. Der deutlichste Rückgang wurde bei Männern aus Europa, Nordamerika und Australien verzeichnet.

Mit durchschnittlich 50 Millionen Spermien pro Milliliter liege die Konzentration noch deutlich über dem Grenzwert, ab dem Männer laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine niedrige Spermienkonzentration aufwiesen. Dennoch seien die Forschungsergebnisse "ein Weckruf", der zum Nachdenken und Handeln aufrufe, so die Forscher.

Die Spermienzahl sei nicht nur ein wichtiges Maß für die Fruchtbarkeit eines Mannes, sondern auch ein Indikator für seine Gesundheit. Eine niedrige Spermienzahl könne eine erhöhte Erkrankungs- und Sterblichkeitswahrscheinlichkeit voraussagen.

Ernährung, Stress und Luftverschmutzung als mögliche Ursachen

Die Forschergruppe hatte bereits 2017 eine Studie zur Spermienzahl bei Männern aus Europa, Nordamerika und Australien zwischen 1973 und 2011 vorgelegt. Die nun veröffentlichte Folgestudie schließt Männer aus Afrika, Lateinamerika und Asien ein und weitet den Untersuchungszeitraum bis 2018 aus. Ausgewertet wurden demnach rund 10.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen zur Spermienqualität zwischen 1973 und 2018. Weiter seien 223 Studien aus 53 Ländern übernommen worden. Daten zu Männern mit bekannten Fruchtbarkeitsproblemen seien nicht in der neuen Studie berücksichtigt.

Nicht Gegenstand der Studie waren Gründe für den Rückgang der Spermienqualität. Es sei jedoch "fast sicher, dass die sich verändernde Welt um uns herum einen Einfluss darauf hat", so Studienleiter Hagi Levin. Als wahrscheinlichste Faktoren nannte er globale Erwärmung, Luftverschmutzung, aber auch der Einfluss chemischer Substanzen sowie Rauchen, psychischer Stress und schlechte Ernährung.

Spermien durch Einfrieren konservieren?

Es gelte nun, die genauen Gründe zu erforschen, um eine weitere Verschlechterung in den kommenden Jahren zu verhindern. Möglicherweise müsse man jungen Männern die Möglichkeit bieten, "Qualitätsspermien durch Einfrieren zu konservieren, um die Fruchtbarkeit auch in Zukunft zu sichern - genau wie beim Einfrieren von Eizellen", so Levin.