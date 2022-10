China-Expertin: "Wandel durch Handel ist Geschichte"

Wie abhängig ist Deutschland von China?

BR24: Sind Teile von Deutschlands kritischer Infrastruktur bereits von China abhängig?

Godehardt: Also kritische Infrastruktur, zum Beispiel Stromnetze, sind nicht abhängig von China. Ja, es gab vor einigen Jahren den Versuch des chinesischen Staatsunternehmens "State Grid", Anteile des deutschen Übertragungsnetzbetreibers "50Hertz" zu kaufen. Das ist an einer Intervention der Bundesregierung gescheitert, weil man erkannt hat, dass dies kritische Infrastruktur und auch kritisches Wissen ist. Hier hat man auch noch mehr Wissen als die Chinesen an bestimmten Stellen. Und deswegen hat man da auch politisch sehr intensiv darauf reagiert mit allen Akteuren, die das eben betroffen hat.

BR24: Das heißt, unsere kritische Infrastruktur ist gut vor China geschützt?

Godehardt: Es wird so sein, dass man nicht alles komplett schützen kann. Das ist eine Grundsatzdiskussion, die hoffentlich auf so eine Einzelfalldiskussion wie jetzt mit dem Hamburger Hafen folgen wird. Denn das ist die Diskussion, die wir wirklich brauchen und die wir ja letztlich auch schon verpasst haben, als wir intensiv diskutiert haben, ob Huawei das 5G-Netz in Deutschland mit aufbauen darf. Telekommunikation ist ein anderer Bereich der kritischen Infrastruktur, wo man sicherlich sehr intensiv investieren sollte, um unabhängig von China zu sein.

Abschottung Chinas "nicht von heute auf morgen"

BR24: Deutschland hat sich von Russland sehr abhängig gemacht, wofür man nun im Zuge der Energiekrise teuer bezahlt. Ähnlich zu Russland wird China auch immer totalitärer und versucht sich vom "Westen" abzuschotten. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder den gleichen Fehler machen?

Godehardt: Die Abhängigkeit, die im russischen Fall entstanden ist, Stichwort: Gas, ist wirklich eine sehr einseitige. Mit Blick auf China ist das schon auch eine Interdependenz. Der europäische Absatzmarkt ist für China auch nach wie vor wichtig - auch wenn wir jetzt von so etwas sprechen wie, dass China sich nach innen orientiert und es um Abschottung geht. Das sind Prozesse, die nicht von heute auf morgen passieren können. Das sind Entwicklungen, wo wir Vorbereitungen in den letzten Jahren gesehen haben und wo wir jetzt sehen, es geht immer weiter in diese Richtung. Und es gibt keine Abkehr davon. Das sollte uns definitiv in Deutschland und in Europa zu denken geben, wie wir damit umgehen. Aber es ist eben mitnichten so, dass China auf einmal keine Produkte mehr noch nach Deutschland oder in die EU exportieren möchte, sondern ganz im Gegenteil.

Große Abhängigkeiten vom chinesischen Geschäft "haben ein Ende"

BR24: Welche deutschen Wirtschaftsbereiche sind noch von China abhängig?

Godehardt: Die Automobilbranche ähnlich wie auch die Chemiebranche sind die beiden Branchen, die eine große Abhängigkeit vom chinesischen Geschäft haben. Der Markt für Verbrennungsmotoren, solange man sie noch verkaufen kann, und für den Chemiesektor liegt in China. Das wird vielleicht auch noch einige Jahre so weitergehen. Aber das hat ein Ende. Und ich denke, dass das auch der Automobil-Industrie bewusst ist.

BR24: Wie sollten die Unternehmen damit umgehen?

Godehardt: Hier liegt es letztlich an den Unternehmen, sage ich ganz ehrlich, zu entscheiden, wie sie sich strategisch zurückziehen. Wichtig wird einfach sein, dass die Bundesregierung sehr klarmacht, dass, wenn es zu einem wie auch immer gearteten Zwischenfall mit China kommt - ob der mit Blick auf Taiwan militärisch ist oder andere Konfliktlinien offenbart - es nicht mehr so einfach sein wird, dass die Bundesregierung diese Unternehmen in China unterstützt oder finanziell unter die Arme greift. Ich glaube, da muss sehr viel Ehrlichkeit auf den Tisch, damit auch die Unternehmen entsprechende strategische Entscheidungen treffen.

"Wandel durch Handel ist Geschichte"

BR24: Ursprünglich stand hinter den wirtschaftlichen Beziehungen zu China die Ideologie: "Wandel durch Handel". Was ist daraus geworden?

Godehardt: Ein "Wandel durch Handel" ist grundsätzlich Geschichte. Das kann man sicherlich so eindeutig sagen. Aber man darf jetzt auch nicht alles verurteilen, was in dieser Zeit passiert ist. Es gibt sehr viele Berührungspunkte, die in den letzten 20 bis 25 Jahren auch vor Xi Jinping entstanden sind, vor allem eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Das sind Erfahrungen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Zum Beispiel im Bildungsbereich oder auch im Kulturbereich, wo gerade eben auch junge Menschen aus der chinesischen Zivilgesellschaft die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen oder eben auch andere Dinge zu sehen. Und das hat durchaus auch Einfluss gehabt.

BR24: Was davon bleibt aber jetzt übrig?

Godehardt: Natürlich ist die Frage berechtigt, die Frage kann man immer stellen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man - so schwer es auch sein wird in der Zukunft - versucht, diese wenigen kleinen Nischen, die es vielleicht noch geben mag oder die sich vielleicht auch wieder eröffnen, dann auch aufrechtzuerhalten und insbesondere auf die chinesische Gesellschaft einzuwirken.