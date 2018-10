WWF-Report: Menschen ruinieren Umwelt und Artenvielfalt

Seit 1998 veröffentlicht der World Wide Fund For Nature (WWF) den "Living Planet Report" (LPI). In diesem Jahr zum zwölften Mal. Der ökologische Zustandsbericht zeichnet ein düsteres Bild der noch vorhandenen natürlichen Ressourcen und wie wir Menschen damit umgehen. Denn: Die Menschheit verbraucht laut WWF jährlich 70 Prozent mehr natürliche Ressourcen als die Erde zeitgleich erneuern kann – 2016 waren es laut WWF-Bericht noch 60 Prozent. Auch der weltweite Artenschwund geht, so die Umweltorganisation, ungebremst weiter.

"Unser Lebensstil ist wie Kettenrauchen und Komasaufen auf Kosten des Planeten." Jörg-Andreas Krüger, Geschäftsleiter Naturschutz beim WWF Deutschland

Menschliches Übermaß zerstört Artenvielfalt

Durch die Bevölkerungsexplosion und das wirtschaftliche Wachstum wird der Bedarf an Nahrungsmitteln, an Land und Wasser immer größer. Das führt wiederum zu beschleunigten extremen Veränderungen durch den Menschen. Deshalb wird das angebrochene Erdzeitalter auch Anthropozän oder Menschenzeitalter genannt. Diese Beschleunigung ginge jedoch auf Kosten der Natur und der Artenvielfalt. Sie wirke sich massiv auf die Erdatmosphäre, die Meere und die Ökosysteme aus.

Gefährlicher riesiger Ökologischer Fußabdruck

Deshalb warnt der WWF auch in diesem Jahr: Der Ökologische Fußabdruck, den wir hinterlassen, werde immer größer. Der "menschliche Ressourcenhunger" sei weit größer als die Biokapazität der Erde, also das Vermögen der Natur, nutzbare Ressourcen herzustellen, Land bereitzustellen und Abfälle und Reststoffe wie Kohlenstoff abzubauen. Wichtigste Komponente dabei sind die CO2-Emissionen. Um den derzeitigen Ressourcen-Verbrauch zu decken, bräuchte man 1,7 Erden, rechnet der WWF in seinem aktuellen Bericht vor. Leidtragende dieser maßlosen Verschwendung ist vor allem die Artenvielfalt, das geht aus dem LPI hervor.