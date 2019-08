WWF-Experte: "Aufforstung ist nur die zweitbeste Lösung"

"Es wird noch eine Weile dauern, bis die Brände gelöscht werden, weil es so schlimm ist dieses Jahr und die Regenzeit ist noch weit. Das wird uns sicherlich noch Wochen beschäftigen", sagt Jörn Ehlers vom World Wildlife Fund (WWF). Eine Aufforstung an einigen Punkten sei sinnvoll, aber immer nur die zweitbeste Lösung.

Brandstifter werden von der brasilianischen Regierung motiviert

Zuerst müsse man alle Kraft darauf konzentrieren, die Feuer jetzt zu löschen und vor allem dafür zu sorgen, dass es im nächsten Jahr nicht wieder so brennt: "Das ist nämlich genau das, was zu befürchten ist. Bei der Politik, die momentan in Brasilien gemacht wird, ist davon auszugehen, dass Brandstifter ja sogar noch motiviert werden."

Aufgeforsteter Regenwald hätte weniger Artenvielfalt

Der Vorteil des Regenwalds ist, dass dort alles viel schneller wächst als in unseren Breiten. Ein Kronendach wächst in zehn bis 15 Jahren wieder nach. Doch dieser Sekundärwald ist kein Regen-Urwald, wie wir ihn einst kannten.

"Denn der Amazonas beherbergt ungefähr zehn Prozent der Tier- und Pflanzenarten der Welt. Und da sind viele dabei, die wir gar nicht kennen. Und da kann es durchaus sein, dass da eine Pflanzenart abgefackelt wird, die es nur an dieser Ecke gibt. Und wenn die einmal weg ist, dann ist sie weg."

Der WWF-Experte begrüßte den Notfallfonds, den der G7-Gipfel für den Kampf gegen die Brände beschlossen hat: "Das ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Jetzt muss man vor allen Dinge klar machen, dass wenn der Regenwald, der Amazonas, nicht gerettet wird, dann wird sich der Süden des Kontinents in eine lateinamerikanische Sahel-Zone verwandeln. Und das heißt, dass dann auch keine Landwirtschaft mehr machbar ist."