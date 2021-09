Würzburger Zahnmediziner warnen vor Parodontitis

Es beginnt meist mit Zahnfleischbluten. Jedenfalls wird dadurch die Parodontitis in den meisten Fällen sichtbar. Schmerzen verursacht die Krankheit im Anfangsstadium nämlich nicht. Aber wenn es erst mal blutet, kann sich bereits im Inneren des Zahnfleisches eine Entzündung breit gemacht haben, die äußerlich nicht auffällt, aber sowohl das Zahnfleisch als auch den Kieferknochen abbaut. Deshalb steht die Parodontitis heuer im Mittelpunkt des Tags der Zahngesundheit, der sich seit 1991 jedes Jahr am 25. September der Vorsorge und Aufklärung widmet.

Zum Artikel Wenn das Zahnfleisch schwindet - Volkskrankheit Parodontitis

Parodontitis gehört zum Alltag der Zahnklinik

Ortstermin in der Würzburger Zahnklinik: Patientin Christiane Kleespies kommt zur Kontrolluntersuchung. Vor elf Jahren war sie hier erstmals in Behandlung, dank der aufmerksamen Kontrolle ihres Zahnarztes. Der hatte einen fortschreitenden Zahnfleischschwund bei ihr diagnostiziert und sie an die Zahnklinik überwiesen. Gerade noch rechtzeitig, meint die Patientin. Denn ihre Schneidezähne waren inzwischen äußerst schmerzempfindlich, reagierten besonders gereizt auf Hitze und Kälte, sagt die Frau aus dem Landkreis Würzburg. Seitdem ist sie bei Dr. Yvonne Jockel-Schneider in Behandlung. Sie konnte die Zähne ihrer Patientin mit Hilfe einer Zahnfleisch-Transplantation retten. Das dazu notwendige organische Material bekam Christiane Kleespies aus dem eigenen Gaumen. Nun umschließt es die Zahnhälse. Seitdem hat die Patientin Ruhe.

Jede(r) Zweite über 35 hat Paradontitis

Sie sei damals erschrocken gewesen, als Dr. Jockel-Schneider – inzwischen Professorin für Parodontologie in Würzburg – ihr die Diagnose eröffnete, sagt Frau Kleespies. Schließlich habe sie auf Zahnhygiene immer großen Wert gelegt. Über das Zähneputzen hinaus hätte sie regelmäßig zu Zahnseide und Zwischenraumbürsten gegriffen, erzählt die Patientin. "Sie muss sich keine Vorwürfe machen", beruhigt Prof. Jockel-Schneider. Die Parodontitis – auch Parodontose genannt – sei keineswegs nur ein Problem der Zahnhygiene. Vielmehr gehe es um eine Art Lifestyle-Erkrankung, die weit verbreitet ist: Jede(r) zweite Deutsche über 35 Jahre ist von Parodontitis betroffen. In der Altersgruppe bis 44 liegen bereits bei jedem Zehnten schwere parodontitische Entzündungen vor. Bei den über 65- jährigen ist das bei jedem Fünften der Fall. Und in der Altersgruppe über 75 betrifft es neun von zehn Deutschen.

Der Lebensstil hat Einfluss auf das Immunsystem

Ungesunde Ernährung, Rauchen, mangelnde Bewegung oder auch Stress – all das könne die entzündlichen Prozesse im Mundraum begünstigen, erklärt die Zahnmedizinerin. Und auch, wenn man die Entzündung äußerlich zunächst nicht sehe, könne sie zusammengenommen eine Fläche von der Größe eines Handtellers befallen.

Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall steigt

Unbehandelt besteht sogar die Gefahr, dass die Bakterien in den Blutkreislauf gelangen und dann innere Organe angreifen. So geht die Forschung mittlerweile davon aus, dass Parodontitis Herz-Kreislauferkrankungen verstärkt und so das Risiko erhöht, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Zudem stehen Krankheitsbilder wie Diabetes mellitus, Rheuma oder chronischen Atemwegserkrankungen auf der Verdachtsliste.

Früherkennung von Parodontitis essenziell

Umso wichtiger sei es, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Sie zu behandeln, sei kein Problem. Neuerdings haben gesetzlich Versicherte Parodontitis-Patienten alle zwei Jahre Anspruch auf eine unterstützende Parodontitis-Therapie. Dabei wird – nach Auskunft des Vereins für Zahnhygiene e.V. – die Mundhygiene kontrolliert und bei Bedarf eine Anleitung zur Zahnpflege gegeben. Außerdem werden alle Zähne gereinigt und Zahnfleischtaschen ab einer bestimmten Tiefe behandelt. Ferner benötigen Pflegebedürftige mit einem Pflegegrad und Menschen mit Beeinträchtigungen, die Eingliederungshilfe beziehen, für eine Parodontitis- Behandlung keine Genehmigung ihrer Krankenkasse mehr.

Zum Artikel Zähneknirschen: Wie wir unsere Sorgen zermalmen wollen

Beim nächsten Zahnarztbesuch nachfragen!

Prof. Yvonne Jockel-Schneider rät Patientinnen und Patienten dringend dazu, auf eine entsprechende Untersuchung Wert zu legen. "Fragen Sie ihren Zahnarzt, ob er das macht", mahnt sie. Denn was von außen tadellos wirke, könne in den Zahnfleischtaschen ganz anders aussehen. Mit einer speziellen Sonde müsse der Arzt kontrollieren, wie tief diese Taschen bereits sind. Das verursache keine Schmerzen, beruhigt die Fachärztin, könne den Patienten aber große Unannehmlichkeiten ersparen.