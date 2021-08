Würzburger Studie nährt Zweifel an Corona-Medikament

Die beiden Wissenschaftlerinnen Maria Popp und Stephanie Weibel haben im Rahmen des "Nationalen Forschungsnetzwerks der Universitätsmedizin zu Covid-19" insgesamt 14 Studien zu Ivermectin mit rund 1.700 Beteiligten verglichen und ausgewertet. Das Ergebnis ihrer unabhängigen Cochrane-Studie, die auch die Zuverlässigkeit der Forschungsarbeiten bewertet: Sie fanden keine Hinweise, dass sich durch den Einsatz von Ivermectin der Zustand von Corona-Erkrankten verbessert oder sich eine Infektion verhindern lässt.

Keine sicheren Ergebnisse zu Ivermectin

"Wir haben uns besonders die Sterblichkeit und den Einfluss von Ivermectin auf den Krankheitszustand angeschaut und haben dabei feststellen können, dass es keine sicheren Ergebnisse sind. Wir können also weder mit Sicherheit sagen: Ivermectin bringt etwas bei Corona-Patienten oder aber auch nicht", sagt die Biologin Stephanie Weibel. Auch die Zahl der Todesfälle werde durch den Wirkstoff nicht reduziert.

Reine Laborexperimente wenig aussagekräftig

Ivermectin ist ein Medikament, das seit Jahrzehnten erfolgreich gegen Parasiten und Würmer eingesetzt wird. Reine Labor-Studien nährten die Hoffnung, dass es auch gegen Viren wie Sars-CoV-2 hilft. Auch eine Münchner Klinik verabreichte Ivermectin daraufhin ihren Patienten. Laut Ärztin Maria Popp sind die Labor-Experimente mit Zellkulturen aber nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar.

Zu hohe Dosen für Menschen giftig

"Bei den Laborversuchen wurde Ivermectin in sehr hohen Dosen auf Zellen appliziert, das wäre toxisch für den Menschen. Deswegen muss man erst ausprobieren, wie Ivermectin in normalen Dosen, die für den Menschen verträglich sind, überhaupt wirkt bei Covid," so Popp. Eine Studie, in der das Medikament besonders gut abschnitt, wurde inzwischen sogar wegen des Verdachts der Fälschung zurückgezogen.

Empfehlung: Weiter forschen

Das Fazit der Forscherinnen: Dass Ivermectin eine Covid-Erkrankung verhindern oder die Symptome lindern kann, ist bislang nicht ausreichend erforscht. Die beiden Wissenschaftlerinnen empfehlen deshalb, so lange mit dem Einsatz des Medikaments zu warten, bis wirklich aussagekräftige Ergebnisse vorliegen.