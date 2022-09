Würzburger Forscher errechnen weltweite Ameisen-Population

Ameisen trifft man fast überall – egal ob im Wald, im Garten oder in der Küche. Für unser Ökosystem sind Ameisen enorm wichtig. Wie viele es tatsächlich auf der Welt gibt, war bisher aber unklar. Es gab nur Schätzungen. Jetzt hat ein Forschungs-Team um den Würzburger Biologen Dr. Patrick Schultheiss und die Biologin Dr. Sabine Nooten eine Antwort.

Erstmals Ameisen-Pupulation errechnet

Ihrer Studie zufolge gibt es auf der Erde etwa 20 Billarden Ameisen. "Das ist eine 20 mit 15 Nullen, was schwer zu begreifen ist", sagt Dr. Sabine Nooten. Anschaulicher werde es, wenn man die Biomasse der Tiere errechnet. Diese betrage zwölf Megatonnen Kohlenstoff. "Das übersteigt die kombinierte Biomasse von wilden Vögeln und Säugetieren und entspricht rund 20 Prozent der Biomasse der Menschheit", erläutert Dr. Patrick Schultheiss. Um die Anzahl zu errechnen, hat das Team Studien ausgewertet und in einer Datenbank vereinigt. Zudem haben sie erstmals untersucht, wie Ameisen sich in verschiedenen Lebensräumen verteilen.

Seit 200 Jahren werden Ameisen erforscht

Dabei seien Ameisen nicht unerforscht, seit 200 Jahren werden sie untersucht – allerdings konzentrierten sich vergangene Studien auf andere Forschungs-Fragen. Die darin vorkommenden Daten zur Ameisenpopulation seien dabei immer auf eine Fläche oder einen Zeitabschnitt begrenzt gewesen. In 500 Studien haben die Forscher verwertbare Daten gefunden und ein Jahr lang ausgewertet – und schließlich auf die globale Population hochgerechnet. Dieser Datensatz sei sehr wichtig, um weitere Berechnungen durchführen zu können. "Wir leben in einer Zeit in der die Biodiversität abnimmt, auch die Zahl der Insekten", erklärt Dr. Sabine Nooten. Deshalb habe man diesen Basisdatensatz auf globaler Ebene jetzt herstellen müssen – bevor die Zahl der Ameisen abnehme. So könne man rechtzeitig festhalten, wo viele und wo wenige Ameisen leben.

Wichtig für unser Ökosystem

Ameisen haben einen starken Einfluss auf unser Ökosystem: Sie sind wichtig für Bodenbelüftung, Verwesungsprozesse und Bestäubung. Und das vor allem, weil es so viele sind: "Zehn Ameisen können wenig anrichten, aber 30 Millionen haben einen riesigen Einfluss", erklärt Dr. Patrick Schultheiss. Zudem seien Ameisen unheimlich divers: Fast 16.000 Arten und Unterarten gebe es. Jedes Jahr werden 100 neue Arten beschrieben. Deshalb haben sie sehr viele unterschiedliche ökologische Funktionen.

Ameisen bevölkern nahezu alle Lebensräume

Im Rahmen der Studie wurde nun erstmals empirisch untersucht, wie Ameisen sich in ihren Lebensräumen verteilen. Bekannt war, dass Ameisen nahezu sämtliche Lebensräume der Erde bevölkern, ausgenommen die Polarregionen. Herauskam, dass die Tropen die höchste Ameisendichte aufweisen. Neben der Klimazone spielen laut den Forschern auch lokale Ökosysteme eine wichtige Rolle. Wälder und Trockengebiete beheimaten die meisten Exemplare, in stark vom Menschen beeinflussten Gebieten kommen sie dagegen deutlich seltener vor.

Die globale Verteilung sei dabei interessant, weil man so sagen könne, wo Ameisen eine große ökologische Rolle spiele im Vergleich zu anderen Tieren. Vögel seien beispielsweise auch enorm wichtig für die Bestäubung, allerdings gebe es sechsmal so viele Ameisen.

Warum die Anzahl und Verteilung dieser Tiere überhaupt von großer Bedeutung ist, zeigt auch ein in der Studie zitiertes Beispiel: "Pro Hektar bewegen Ameisen im Jahr bis zu 13 Tonnen Erdmasse", berichtet Patrick Schultheiss, "damit haben sie großen Einfluss auf die Erhaltung des Nährstoffkreislaufs und spielen auch in der Verbreitung von Pflanzensamen eine entscheidende Rolle."

Viele Ameisen sind nicht immer gut

Die Forscher betonen allerdings auch: Eine hohe Ameisendichte sei nicht unbedingt von Vorteil, denn sie können auch Schaden anrichten. Invasiv auftretende Arten, zum Beispiel Feuerameisen, können sich etwa negativ auf die lokale Biodiversität auswirken und dabei beträchtlichen Schaden anrichten.

In Zukunft soll mit der Studie auch erforscht werden, wie sich beispielsweise Umweltveränderungen, Klima oder landwirtschaftliche Nutzung auf die Anzahl der Ameisen auswirken. Wahrscheinlich seien auch unter Ameisen viele bedrohte Arten. Allerdings könne man das nicht genau erforschen, weil dazu häufig Daten fehlen.

Freiwillige sollen Ameisen zählen

Deshalb erhofft sich das Forscherteam, dass sich nun mehr Menschen für Ameisen interessieren und an Citizen-Science-Projekten, wie dem NABU-Insektensommer, teilnehmen. So sollen noch mehr Ameisen gezählt und verwertbare Daten gesammelt werden. "Und wie eine Ameise aussieht, das weiß schließlich jeder", sagt Dr. Sabine Nooten.