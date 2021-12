Würzburger Forscher entdecken Protein, das Coronaviren hemmt

Ist dieses Forschungsergebnis ein Hoffnungsschimmer in Pandemie-Zeiten? Das Würzburger Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) betitelt die Entdeckung zumindest so. Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Braunschweig haben Würzburger Forscher nämlich nachweisen können, dass ein bestimmtes Protein die Vermehrung von Coronaviren hemmt – und zwar um das zwanzigfache.

Protein "ZAP" soll Vermehrung von Coronaviren hemmen

Wie andere Viren nutzt auch SARS-CoV-2, also das Coronavirus, zur Ausbreitung einen Vermehrungstrick, der als "programmierte ribosomale Leserasterverschiebung" bezeichnet wird. Auf der Suche nach Möglichkeiten, diesen Vermehrungstrick beim Coronavirus zu unterbinden, haben die Forscher am HIRI jetzt das Protein ZAP (Zinc Finger Antiviral Protein) identifiziert.

Es ist bereits als immunmodulatorisches und antivirales Protein bekannt: "ZAP ist ein multifunktionales Molekül in der Immunabwehr, das eine überschießende Immunantwort beruhigen und die virale Aktivität herunterfahren kann", sagt Neva Caliskan, Forschungsgruppenleiterin am HIRI und Leiterin der Studie.

Protein stört Reproduktion der Coronaviren

Noch nicht erforscht war bislang, ob und wie Proteine wie ZAP in die "ribosomale Leserasterverschiebung" von SARS-CoV-2 eingreifen. "Interessanterweise konnten wir nachweisen, dass ZAP an die virale RNA bindet, die die Leserasterverschiebung auslöst", sagt Matthias Zimmer, einer der zwei Erstautoren der Studie. "ZAP greift in die strukturelle Faltung der Coronavirus-RNA ein und unterbindet das Signal, das SARS-CoV-2 aussendet, um die Wirtszellen zur Produktion seiner Replikationsenzyme zu bewegen", so beschreibt HIRI-Doktorandin und zweite Erstautorin der Studie Anuja Kibeden den antiviralen Effekt des Proteins.

Je höher der ZAP-Spiegel, desto geringer die Virusmenge

Das Würzburger Team konnte außerdem nachweisen, dass Wirtszellen mit einem erhöhten ZAP-Spiegel eine etwa zwanzigfach reduzierte Virusmenge aufweisen. Tritt das Protein ZAP häufig oder überhaupt nicht auf, könnte das auch ein Indikator dafür sein, ob eine Corona-Infektion einen leichten oder schweren Verlauf nimmt.

Um die Wirkungsweise des Proteins vollständig zu verstehen, bedarf es laut dem HIRI noch weiterer Forschung. Doch bereits jetzt seien die Studienergebnisse ausgesprochen vielversprechend: "Unsere Erkenntnisse geben Anlass zur Hoffnung, dass ZAP als Vorlage genutzt werden könnte, um mögliche neue antivirale Mittel zu entwickeln", so Caliskan.