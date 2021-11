Würzburger Forscher arbeitet am Schmierstoff für die Zukunft

Moritz Grünewald, 26 Jahre alt, hat eine neuartige Methode entwickelt, nach der sich Bauteile aus Kunststoff künftig bei mechanischer Belastung selbst schmieren. Eine Neuerung, die in der Zukunft sehr wichtig für Nachhaltigkeit und Energieverbrauch werden könnte. Dafür hat er Anfang November vom Verband Innovativer Unternehmen den bundesweiten Nachwuchsforscherpreis bekommen. Grünewald lebt und arbeitet in Würzburg.

Masterarbeit über neues Schmierungskonzept

Seinen Arbeitsplatz hat Moritz Grünewald am Süddeutschen Kunststoff-Zentrum, kurz SKZ. Dort hat er neben seinem Studium auch schon als Werksstudent gearbeitet und seine Masterarbeit über ein neuartiges Schmierungskonzept für Kunststoffe geschrieben. Dabei handelt es sich um Mikrokapseln, die in den Kunststoff eingearbeitet werden und dort zielgenau für verringerte Reibung sorgen. Die Idee klingt spektakulär. Flüssige Schmieröltropfen werden verkapselt und bei der Produktion dem Kunststoffmaterial in Pulverform beigemischt. Sobald später die Reibungskräfte wirken, bricht die Wand der dort platzierten Kapseln auf. Und das Schmiermittel tritt exakt dort aus, wo es gebraucht wird.

Weniger Mikroplastik, weniger Energie

So kann in Zukunft die Belastung der Umwelt durch Mikroplastik verringert werden. Die Reibung funktioniert besser und zielgerichteter. Der andere Vorteil ist das Energiesparpotential. Mit dem neuartigen Schmiersystem kann die Reibung um bis zu 80 Prozent reduziert werden. Das ist vor allem in Einsatzbereichen wie Windrädern oder Elektroautos interessant und bringt entscheidende Vorteile für Energieeffizienz oder Reichweite. Zum Einsatz könnte die neue Technik in allen möglichen Kugellagern, Kunststoffzahnrädern oder an Gleitschienen kommen.

Zusammenarbeit mit Fraunhofer-Institut

Entwickelt hat diese speziellen Schmierstoffkapseln das Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung. Die Leistung von Moritz Grünewald war es dann, diese Kapseln in den Kunststoff zu integrieren, ohne dass sie zerstört werden. Grünewald ist inzwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter am SKZ und begleitet seine Entwicklung bis zur Marktreife – und die ist nicht mehr weit, sagt Johannes Rudloff aus dem Bereich Materialentwicklung vom SKZ.

Begleitung bis zur Marktreife

Begleitet wird das Projekt aktuell von einem Firmenkonsortium aus zehn Unternehmen. Die beraten das SKZ und stellen sicher, dass der neue Schmierstoff auch die Herausforderungen der Industrie meistern kann. In einem Jahr könnte das neue System schon marktreif sein, sagen die Experten vom SKZ.

Bei dem Wettbewerb, bei dem Moritz Grünewald kürzlich den Nachwuchsforscherpreis gewonnen hat, wurden vier von 16 Bewerbungen aus sieben Bundesländern prämiert – durchweg Abschlussarbeiten Studierender und junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Alles Entwicklungen, die sich um Zukunftsthemen wie die Vermeidung von Mikroplastik, Energiesparen oder Nachhaltigkeit drehen.