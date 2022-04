Wünsche werden wahr: Sternschnuppen der Lyriden am Himmel

Der Lyridenschauer kommt augenscheinlich aus dem Sternbild Leier oder Lyra, daher auch der Name des Meteorstroms. Ab Mitternacht steht die Leier im Osten hoch genug am Himmel, dass es günstig für die Schnuppensuche ist. Wer viele Wünsche auf dem Herzen hat, sollte den Kopf also ab Mitternacht gen Osten gerichtet in den Nacken legen und warten. Bis zum Mondaufgang gegen halb vier werden die Bedingungen dann von Stunde zu Stunde besser.

Erste Sternschnuppen nach Pause im Februar und März

Der Meteorstrom der Lyriden gehört zwar nicht zu den spektakulärsten, aber er ist nach zwei Sternschnuppen-freien Monaten der erste, der Meteore verspricht. Und 14 bis 23 Sternschnuppen pro Stunde werden rund um den Höhepunkt des Meteorschauers vorausgesagt.