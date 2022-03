Was will eigentlich China in diesem Russland-Ukraine Krieg? Dieser Frage ist das neue "Possoch klärt" (Video unten) nachgegangen. China gibt sich bislang neutral, hält sich aber auch zurück, den Angriff Putins auf die Ukraine mit klaren Worten zu verurteilen. Wird sich der chinesische Präsident Xi Jinping am Ende an die Seite seines russischen Amtskollegen stellen? Saskia Hieber von der Akademie für politische Bildung Tutzing sieht das momentan nicht:

"Russland unter Putin ist zurzeit eher ein Klotz am Bein Chinas." Saskia Hieber, Dozentin für Internationale Politik und Sicherheitspolitik mit Schwerpunkt Asien-Pazifik

Chinas Außenminister spricht von "felsenfester Freundschaft" mit Russland

Dass China und Russland enge Verbündete sind, gilt schon lange. Wang Yi, Außenminister der Volksrepublik China, spricht von einer "felsenfesten Freundschaft zwischen unseren Völkern" – anderthalb Wochen nach Kriegsbeginn.

38 Mal haben sich die beiden Staatsoberhäupter Putin und Xi seit 2012, also seit Xis Amtsantritt, getroffen. Bei ihrem letzten Treffen zu Beginn der olympischen Winterspiele in Beijing im Februar 2022, also kurz vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, war zum einen von einer "grenzenlosen strategischen Freundschaft" die Rede. Zum anderen haben beide Großmächte einer weiteren Ausdehnung der NATO eine Absage erteilt. Außerdem äußerte China Wohlwollen für die Ideen einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa seitens Russland.

Im Video: Ukraine-Krieg - Wollen China und Russland eine neue Weltordnung? Possoch klärt!