Wissenschaftler entdecken Urzeit-Gans in Tongrube

Wissenschaftler der Universität Tübingen haben in der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen im Allgäu einen wegweisenden Fund gemacht. Allgoviachen tortonica – so lautet der wissenschaftliche Name der neu entdeckten Gänsevogelgattung. Das bedeutet etwa soviel wie "Allgäu-Gans aus dem Tortonium" - denn das ist die Epoche, aus der das Fossil stammt. Die Allgäu-Gans wog ungefähr zwei Kilogramm und wurde 70 Zentimeter groß. Sie konnte offenbar sowohl auf dem Boden als auch auf Bäumen leben, da sie an den Füßen auch Krallen hatte.

Gänsevogel wird Mahlzeit einer Schnappschildkröte

Die Wissenschaftler der Uni Tübingen gehen davon aus, dass der gefundene Gänsefuß der Rest der Mahlzeit einer in der Hammerschmiede lebenden Schnappschildkröte war – der Fuß blieb übrig und konnte so über die Jahrmillionen versteinern und zum jetzt entdeckten Fossil werden.

Bisher wichtigster Fund: Menschenaffe Udo

In der Hammerschmiede bei Pforzen im Ostallgäu wird bereits seit mehreren Jahren nach Fossilien gegraben, die bedeutendste Entdeckung ist "Udo", ein aufrecht gehender Menschenaffe. Er hat seinen Namen von Rocklegende Udo Lindenberg.