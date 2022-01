Wissen Kompakt: Bäume verteidigen sich selbst

Die Natur regelt vieles allein - ohne den Menschen. So sind es vor allem die Bäume, die sich erfolgreich gegen Schädlinge wehren, indem sie Vögel und Raubinsekten zu Hilfe rufen – nämlich mit Duftstoffen. Bemerkt der Baum, dass einzelne Äste zum Beispiel von Schwammspinnerraupen befallen werden, sendet er Pflanzenhormone aus, die Schlupfwespen, Raubwanzen und verschiedene Vogelarten anlocken – die wiederum die Raupen fressen. Das erforschen Wissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Versuch mit Pflanzenhormon-Parfum

"Vom Kran aus haben wir die Eichen im Leipziger Auwald mit einem Pflanzenhormon besprüht, das die Bäume zur Selbstverteidigung nutzen. Und dann haben wir gemessen, was diese vorgetäuschte Verteidigung bewirkt. Bei den Bäumen, bei den Raupen und bei ihren Feinden", erklärt der Insektenkundler Martin Volf, der die Versuche für die Friedrich-Schiller-Universität Jena geleitet hat. Gezählt wurden die Spuren der Fressfeinde der Raupen, zum Beispiel Pickabdrücke der Vogelschnäbel.

Signale lotsen Räuber sofort zur Beute

Ergebnis: In Ästen, die von den Wissenschaftler besprüht wurden, waren 50 Prozent mehr Fressfeinde zugange. Was Volf am meisten überraschte: wie lokal begrenzt die Bäume selbst reagieren und Hormone aussenden.

"Wir sprechen hier über riesige Baumkronen von Eichen. In so einem Dschungel von Blättern eine Raupe zu finden, ist ziemlich schwierig. Aber wenn die Signale, die die Räuber anlocken, lokal abgegrenzt sind, fliegen die Fressfeinde sofort den richtigen Ast an - genau dort wo die Raupen sitzen. Und das macht das Jagen viel effizienter."

Die Bäume haben hier also ein ziemlich ausgeklügeltes, nahezu perfektes Verteidigungssystem entwickelt.