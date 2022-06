Wirbel um geplantes Aus für Verbrennungsmotor

Forscher: Deutschland hinkt auch in der Diskussion hinterher

"Die Automobilindustrie hatte bereits einige Jahre Zeit, sich auf diese Zeitenwende vorzubereiten", sagte Carsten. Andere Volkswirtschaften hätten das bereits bewerkstelligt. Die führenden Wettbewerber säßen derzeit in Südkorea, in China und in den USA. Sie alle setzten auf E-Mobilität. "Die haben alle ganz andere Batterietechnologien und entwickeln neue Batterietechnologien, die schon in drei, vier Jahren auf den Markt kommen und die dann Reichweiten von 900 Kilometern haben werden und Ladezeiten von ungefähr fünf bis zehn Minuten beinhalten. Das heißt, wir sprechen, glaube ich, in der Diskussion in Deutschland sehr häufig über die alte Technologie und nicht über das, was bereits technisch möglich ist."

Kein Platz mehr für Raps und Biokraftstoffe

Erneuerbare Energien seien "das Zauberwort unserer Zeit", fuhr Carsten auf die Frage nach dem für die E-Mobilität benötigten Strom fort. "Wir wissen, dass wir landwirtschaftliche Flächen zuerst einmal für die Ernährungsfrage brauchen." Das habe die russische Invasion in die Ukraine gezeigt. Bekannt sei aber auch, dass landwirtschaftliche Flächen für Wind- und Solarenergie benötigt würden. "Da ist dann natürlich für Raps und Biokraftstoffe überhaupt kein Platz mehr. Das heißt, der Ausbau der Erneuerbaren Energien hat jetzt Priorität". Carstens Meinung nach sei Deutschland hier mit dem neuen Wirtschaftsministerium ganz gut aufgestellt.

EU- im EU-Parlament: Verbot von Verbrenner-Motoren ab 2035

Mit seinem Beschluss, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennern ab 2035 zu verbieten, folgt das EU-Parlament einem Vorschlag der EU-Kommission, die im Rahmen ihres "Fit for 55"-Programms unter anderem dafür sorgen will, dass die Neuwagenflotte der Autobauer im Jahr 2035 100 Prozent weniger Emission ausstößt als im Jahr 2021. Bevor die Regelung zum Aus für den Verbrennungsmotor aber in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mit den EU-Staaten darüber verhandeln.