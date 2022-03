Sommerzeit 2022: Tipps rund um die Zeitumstellung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 27. März, ist es wieder soweit: Die Uhr wird vorgestellt. Eine Stunde wird uns so genommen. Im Oktober 2022 wird uns die Stunde dann wieder geschenkt, so lange gilt die Sommerzeit. Nicht an jedem geht die Zeitverschiebung gesundheitlich problemlos vorüber, wie eine Umfrage der Krankenkasse DAK von 2021 belegt. Gut ein Viertel der 1.002 Befragten gab an, nach der Zeitumstellung schon einmal gesundheitliche Probleme gehabt zu haben. Dabei lagen Müdigkeit und Abgeschlagenheit als Symptome mit 85 Prozent auf dem ersten Platz, gefolgt von Einschlafproblemen mit 70 Prozent. Darunter litten Frauen besonders häufig: 75 Prozent der weiblichen Befragten gaben das an, im Vergleich zu 59 Prozent der Männer. Fast die Hälfte (48 Prozent) konnten sich nach der Zeitumstellung schlechter konzentrieren. Zwölf Prozent hatten sogar depressive Verstimmungen.

Wie kann ich mich an die Zeitumstellung gewöhnen?

Wer es sich zeitlich leisten kann, sollte am Wochenende vor einer Zeitumstellung schrittweise vorgehen und schon am Samstag den Lebensrhythmus inklusive der Essenszeiten um eine halbe Stunde verschieben.

Am Sonntag kann der Tagesablauf dann um eine ganze Stunde verlagert werden. Das ist besonders sinnvoll bei der Umstellung auf die Sommerzeit, da uns da eine Stunde geraubt wird. Dann fällt das Aufstehen am Montag nach der Zeitumstellung leichter. Auf diese Weise kann man versuchen, einem Schlafmangel vorzubeugen. Denn der ist nach der Umstellung bei vielen Menschen messbar und führt laut einiger Studien am folgenden Montag sogar zu mehr Unfällen im Straßenverkehr. Der Autoclub Europa (ACE) zum Beispiel errechnete 2013 für die Woche nach der Umstellung im Frühjahr einen Anstieg von schweren Verkehrsunfällen um bis zu 30 Prozent.