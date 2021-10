Wintersemester: Bayerns Universitäten setzen auf Präsenzlehre

An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind die Veranstaltungen bereits vor zwei Wochen gestartet, an den Universitäten beginnen Vorlesungen und Seminare nun heute. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) verspricht dabei so viel Lehre in Präsenz wie möglich. Dank 3G-Regelung kann im Wintersemester 2021/22 ein Großteil der Lehrveranstaltungen wieder vor Ort stattfinden – mit vielen neuen Studiengängen und mit einem Allzeithoch an Studierenden.

Zum Wintersemester 2021/22 sind rund 409.000 Studentinnen und Studenten an Bayerns Hochschulen und Universitäten eingeschrieben. Dabei bleibt die Anzahl der Erstsemester im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich allerdings viele Studierende dazu entschlossen, ihr Studium noch einmal zu verlängern.

Neue Studiengänge an Bayerns Universitäten

Auch die Investitionen des Freistaats in Forschung und Lehre erreichen mit 5,3 Milliarden Euro für das Jahr 2021 ein Rekordniveau. Nicht zuletzt deswegen konnten über 90 neue Studiengänge geschaffen werden. Schwerpunkte liegen hierbei auf Künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit und Energie sowie Gesundheit und Pflege. So kann man neuerdings beispielsweise an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Hebammenwissenschaften studieren. Bei den meisten neuen Studiengängen soll die interdisziplinäre Forschung im Fokus stehen, vor allem die Verbindung von High-Tech und Medizin.

Studieren nur mit 3G-Nachweis

Damit die Ansteckungsgefahr möglichst gering ist, kontrolliert Sicherheitspersonal die Eingänge der Hochschulen und Universitäten. Nur mit 3G-Nachweis darf das Gelände betreten werden. Für einen schnelleren Einlass plant die Hochschule München bereits einen Aufkleber für Studentenausweise von Geimpften oder Genesenen einzuführen. Bei Verstoß droht allgemein ein Bußgeld, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die OP-Maskenpflicht. In der Universität Bayreuth wird deswegen beispielsweise nur die Hälfte der möglichen Sitzplätze besetzt werden. Im 700 Menschen fassenden Audimax werden folglich nur 350 Studierende im Schachbrettmuster sitzen können. Vorlesungen mit entsprechend großem Publikumsandrang werden daher zweimal abgehalten.

Impfquote bei Studierenden höher als erwartet

Nach ersten Umfragen und Hochrechnungen liegt die Impfquote bei den bayerischen Studentinnen und Studenten allerdings höher als erwartet. Rund 80 Prozent verfügen bereits über einen vollständigen Impfschutz, 10 Prozent gelten als genesen. Für bisher noch Unentschlossene stehen zudem mobile Impfbusse an den Universitätsgeländen zum Semester-Start bereit.

Präsenzlehre ja - aber nicht überall

Trotz hoher Impfquote und strengen Hygienekonzepten werden dennoch nicht alle Veranstaltungen auf dem Campus stattfinden, so Wissenschaftsminister Bernd Sibler. "Das Durchführen von ganz großen Veranstaltungen, wo das Gesundheitsrisiko mit am höchsten ist", solle auch weiterhin online ermöglicht werden. Am Ende erwartet Sibler eine Mischung von etwa 80 Prozent Präsenz- und 20 Prozent Digital-Veranstaltungen. Die letzte Verantwortung für die Umsetzung der Präsenzlehre liege jedoch bei den jeweiligen Universitäten und Hochschulen.

So plant die Hochschule Amberg-Weiden beispielsweise, Vorlesungen und Kurse, an denen viele Studierende aus dem Ausland teilnehmen, weiterhin digital anzubieten. Denn noch könnten viele Studentinnen und Studenten, die aktuell im Ausland leben, Pandemie-bedingt nicht nach Deutschland einreisen.