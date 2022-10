Reifenwechsel: Darauf sollten Sie bei Winterreifen achten

Wie sieht es mit Ganzjahresreifen aus?

Für Ganzjahresreifen gilt, dass auch sie - wie Winterreifen - das "Alpine"-Symbol oder die M+S-Kennzeichnung aufweisen müssen. Sind diese Symbole nicht vorhanden, gelten sie als Sommerreifen.

Kann man im Sommer mit Winterreifen fahren?

Wieder nicht geschafft, die Sommerreifen nach dem Winter aufzuziehen? Kein Problem, könnte man meinen, denn es ist ja nicht verboten, im Sommer mit Winterreifen zu fahren. Eine gute Idee ist es trotzdem nicht, meint der ADAC, denn je tiefer das Reifenprofil bei Winterreifen, die im Sommer verwendet werden, und je wärmer es ist, desto mehr verlängert sich der Bremsweg deutlich. Bei abgenutzten Winterreifen fällt der Test nicht ganz so deutlich aus. Trotzdem: Winterreifen sind keine Alternative für den Sommer.

Welche Bußgelder drohen bei Verstoß gegen die Winterreifen- Verordnung?

Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem sommerbereiften Auto fährt, dem droht bei Kontrollen auf deutschen Straßen ein Bußgeld von 60 Euro. Bleibt ein Auto mit Sommerreifen auf der Straße liegen und behindert andere, steigt das Bußgeld auf 80 Euro. Werden mit Sommerbereifung andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, sind 100 Euro fällig, bei einem Unfall sogar 120 Euro - unabhängig von den sonstigen Umständen des Unfalls. In allen Fällen gibt es auch einen Punkt in Flensburg. Ähnliche Strafen gibt es im Übrigen auch, wenn man grundsätzlich mit abgefahrenen Reifen fährt.

Was gilt im Falle eines Unfalls?

Mit Sommerreifen bei winterlichen Verhältnissen einen Unfall bauen? Das kann teuer werden, denn das kann zu einer Leistungskürzung der Kaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit (§ 81 VVG) führen. Das Gleiche gilt für die Haftpflichtversicherung. Hier kann man zur Mithaftung verpflichtet werden, auch wenn man den Unfall nicht primär verschuldet hat.

Wie sieht es mit der Winterreifenpflicht im Ausland aus?

Andere Länder, andere Sitten. Wer glaubt, dass er, wenn er den Vorgaben in Deutschland Genüge tut, damit auch im Ausland gewappnet ist, der irrt. Ob in Österreich, Frankreich oder der Schweiz - die Regelungen und Bußgelder legt jedes Land für sich fest. Der ADAC hat die unterschiedlichen Winterreifen-Vorschriften zusammengefasst. Übrigens: In Österreich, unseren direkten Nachbarn, kann es richtig teuer werden: Bis zu 5.000 Euro Bußgeld drohen. Deswegen sollte man sich vor einer Reise in den Winterurlaub genau informieren.

Wie sieht es mit Schneeketten aus?

In einigen Nachbarländern Deutschlands sind in manchen Bereichen Schneeketten vorgeschrieben - vor allem in der Nähe von Bergen und Abhängen. Denn hier stoßen auch neue Winterreifen häufig an ihre Grenzen. Schneeketten können verhindern, dass ein Wagen auf einer geschlossenen Schneedecke hängenbleibt. Wenn ein Schild auf Schneeketten hinweist, müssen diese aufgezogen werden, sonst droht ein Bußgeld.