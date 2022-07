Windräder im Wald bedrohen Lebensraum vieler Fledermäuse

Windräder, die im Wald stehen, können zur tödlichen Gefahr für Fledermäuse werden. Denn der Wald spielt für die meisten Fledermausarten im Land als sogenannte Wochenstube, Jagdrevier und Winterquartier eine sehr große Rolle, erklärt Beate Jessel, Präsidentin vom Bundesamt für Naturschutz (BfN).

Da Fledermäuse die feinsten Ohren überhaupt haben und die rotierenden Flügel der Windräder schon aus der Ferne wahrnehmen, passiert Folgendes: Sie meiden die Anlagen. Das heißt, ab einer Entfernung von 450 Metern nimmt die Aktivität der Fledermäuse in Richtung der Windräder um fast die Hälfte ab, so eine aktuelle Studie.

Lebensraum erhalten: keine Windräder im Wald

Den Tieren steht somit weniger Lebensraum zur Verfügung. Und den bekommen sie bisher nicht als Ausgleichsfläche irgendwo anders zur Verfügung gestellt. Der Ökologe Christian Voigt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin empfiehlt, Windkraftanlagen besser außerhalb von Wäldern aufzustellen - auf freien Flächen:

"Dort scheint mir die ökologischen Nebenwirkungen geringer zu sein als im Wald selber. Und wenn es nicht anders geht, im Wald Energie zu nutzen durch Windkraftanlagen, dann doch in Monokulturen, die ökologisch eben nicht so wertvoll sind wie jetzt ein Mischwald oder ein alter Baumbestand." (Christian Voigt, Ökologe)

An Standorten außerhalb der Wälder kommen allerdings immer mal wieder Greifvögel in den Rotorblättern zu Tode. Es ist also oft eine Wahl zwischen Pest und Cholera, sagt Voigt. Beim Neubau von Windrädern sollte man die Vor- und Nachteile immer genau abwägen, damit die Energiewende nicht auf Kosten der Tiere passiert.

Windräder in der Nacht ausschalten

Die Forscher des BfN empfehlen generell in besonderen Lebensräumen für Fledermäuse, etwa in über hundert Jahre alten Laubwäldern, keine Bauvorhaben für Windräder zuzulassen. Manchen Fledermausarten kann es zudem helfen, Windkrafträder Dämmerung oder in der Nacht abzuschalten.

In Deutschland leben 25 Fledermausarten. Sie sind streng geschützt. Nach Schätzungen des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin kommen aber rund 250.000 Fledermäuse pro Jahr an Windkraftanlagen in Deutschland um.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!