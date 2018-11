Windräder beeinflussen die Nahrungskette von Tieren

Windpark-Standorte schlauer wählen

Zu diesem Ergebnis kommt Maria Thaker vom Indian Institute of Science im indischen Bangalore. Die Wissenschaftlerin verglich zwei Gebiete in den Western Ghats, auch Westghats genannt. Im einen gab es Windparks, im anderen nicht. Die Westghats sind eine Unesco-Welterbestätte und einer der bedeutendsten Arten-Hot-Spots weltweit. Thaker ist kein Gegner der Windkraft, betont aber, dass man den Standort für Windräder anders wählen sollte als bisher:

"Wir sollten Windkraftanlagen nicht in empfindliche Gebiete setzten, die einmalig und sehr artenreich sind. Wir sollten sie in eine Umgebung setzen, die wir Menschen sowieso schon verschlechtert haben. Wir sind berüchtigt dafür, unsere Umgebung zu verändern - lasst uns Windturbinen zum Beispiel auf Hausdächer und Bauwerke bauen, die schon bestehen." Maria Thaker, Indian Institute of Science, Bangalore, Indien

Windparks und Tiere in Deutschland

Auch in Deutschland gibt es bisher nur wenige Erkenntnisse, welche Auswirkungen Windparks an Land auf Ökosysteme haben. Vögel und Fledermäuse, die gesetzlich geschützt sind, hat man schon im Blick, sagt Reinhard Klenke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Andere Organismen, die nach bisherigen Kenntnissen nicht direkt betroffen sind, seien nicht "so prominent" geschützt. "Fakt ist, dass wir über diese Zusammenhänge noch sehr wenig wissen." Wie reagieren beispielsweise Regenwürmer, Hamster oder Wühlmäuse auf Windparks? Nichts Genaues weiß man nicht.