Windkraft- und Photovoltaikanlagen an Autobahnen

Wie es gehen kann, ist zum Beispiel an der Autobahn A6 bei Ansbach zu sehen. Rechts und links der Fahrbahnen sind mit einigem Abstand Photovoltaikanlagen installiert. Fährt man weiter Richtung Nürnberg tauchen bei Lichtenau wieder einige auf. Insgesamt mehr als 30 Hektar sind hier von der Firma Belectric vor einigen Jahren bebaut worden, bestätigt eine Unternehmenssprecherin. Bis heute werden die Anlagen von der Firma gewartet, Betreiber sei aber ein privates Unternehmen. Die Anlagen hätten eine Leistung von 12.890.753,00 kWh im Jahr.

Geht es nach der Bundesregierung soll es, ähnlich wie an der A6, in Zukunft mehr solcher Photovoltaikanlagen und Windräder entlang von Autobahnen und Bundesstraßen geben und zwar sowohl an Neu-, Aus- und Umbauten. Möglich ist das jetzt auch, weil rechtliche Grundlagen angepasst wurden.

Mehr Spielraum bei geltenden Gesetzen

Eigentlich gibt es innerhalb von 40 Metern an Autobahnen eine strikte Bauverbotszone und innerhalb von 100 Metern eine Baubeschränkungszone, sagt Berthold Best, Professor für Verkehrswegebau an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Das Fernstraßengesetz sei nun aber aufgeweicht worden zu Gunsten der erneuerbaren Energien. So soll es in Zukunft vermehrt möglich sein, in diesen Bereichen erneuerbare Energie zu erzeugen. Dazu seien aber immer Einzelfallprüfungen notwendig, heißt es in dem Gesetz. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer steht an oberster Stelle. Diese Änderungen sind schon im Januar durch das Fernstraßen-Bundesamt festgelegt worden, der Koalitionsausschuss der Bundesregierung habe das nun nochmal manifestiert, sagt Professor Best.

Frage nach dem Potenzial bisher nicht geklärt

Doch die große Frage, wie viele Flächen an Autobahnen und Bundesstraßen zur Verfügung stehen und wie viel Strom sich dort erzeugen lässt, ist bisher nicht geklärt. Anfragen der Redaktion an das Bundesverkehrsministerium als auch an die Autobahn GmbH blieben bisher unbeantwortet. Man arbeite daran, baldmöglichst zu antworten, heißt es vom Ministerium. Auch das Fernstraßen-Bundesamt konnte keine Auskunft geben. Die Bundesnetzagentur hat noch nicht reagiert auf die Frage, wie viele Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen in Bayern an Autobahnen und Bundesstraßen stehen stehen beziehungsweise in Planung sind.

Professor Berthold Best von der Technischen Hochschule kann ebenfalls nur mutmaßen, wie groß das Potenzial sein könnte. Es fehle hier schlicht an Daten. Er versucht es mit einem Vergleich: In der Schweiz sei das Autobahnnetz in etwa genauso groß wie in Bayern. Das Potenzial hier, mit Hilfe von Photovoltaikanlagen an allen bestehenden Lärmschutzwänden Strom zu erzeugen, habe die Schweiz mit 55 Gigawatt berechnet. Das sei eine enorme Menge, meint der Wissenschaftler. Ähnliches könne auch in Bayern möglich sein.

Pilotanlagen in Deutschland

In Deutschland laufen bereits Forschungsprojekte, wie PV-Anlagen nicht nur neben Autobahnen, sondern auch über Autobahnen installiert werden können. An der Rastanlage Hegau-Ost an der A81 gibt es so eine Pilotanlage. Auf 17 mal 10 Meter ist die Straße hier überdacht und mit Solarmodulen ausgestattet worden. Auch hier gebe es große Hürden, sagt Professor Best. Fragen der Verkehrssicherheit stünden immer im Vordergrund.

An der Autobahn A3 bei Würzburg existiert wohl eine der längsten Photovoltaikanlagen der Welt. Die Lärmschutzeinhausung ist auf knapp einen Kilometer mit insgesamt 13.500 Solar-Modulen ausgestattet. Der Vorteil: Es müssen dazu keine Freiflächen bebaut werden.

Photovoltaikanlagen an Autobahnen prinzipiell gute Idee

Dr. Jens Hauch forscht seit vielen Jahren unter anderem zu erneuerbaren Energien am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg. Die Idee, an Flächen rund um Autobahnen und Bundesstraßen neue Anlagen zu installieren, hält er prinzipiell für gut. Denn in den kommenden Jahren müssten Photovoltaikanlagen massiv ausgebaut werden in Deutschland, um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen. Bis 2030 sollen 250 Gigawatt, bis 2040 sogar 400 Gigawatt erzeugt werden. Derzeit seien es 66 Gigawatt, so Hauch.

Zum Vergleich: Ein Kohlekraftwerk leistet in der Regel 500 Megawatt, das ist ein halbes Gigawatt. Dementsprechend sind 50 Gigawatt etwa die Leistung von 100 Kohlekraftwerken.

Zum Artikel: Wenn überschüssiger Strom nicht gespeichert werden darf

Begleitforschung wichtig

Technisch sei es kein größeres Problem, Photovoltaikanlagen neben Autobahnen zu bauen. Dennoch gebe es, zum Beispiel durch Reifenabrieb und Staubaufwirbelungen, mehr Dreck, der die Module verunreinigen kann. Außerdem gibt es durch den vorbeifahrenden Verkehr Windstöße an den Anlagen, die zu mechanischen Beanspruchungen führen. Aus diesem Grund hält es Dr. Hauch für wichtig, bei kommenden Projekten auch die Begleitforschung zu berücksichtigen, um herauszufinden, welchen besondern Risiken Anlagen in unmittelbarer Straßennähe ausgesetzt sind.

Strom muss transportiert werden

Eine weitere Herausforderung, erneuerbare Energie an Straßen zu erzeugen, besteht darin, diese zu transportieren. Klar ist, so oder so müssen die Netze in Zukunft ausgebaut werden, sagt Maik Render, Technikvorstand beim Energieunternehmen N-Ergie. Deshalb sei es eigentlich egal, ob ein Windrad direkt neben einer Autobahn oder an einer Kreisstraße gebaut werde. Man kümmere sich deshalb darum, dass die Netze leistungsfähiger ausgebaut werden. So zum Beispiel auch an der A6 bei Ansbach, in unmittelbarer Nähe zu den PV-Anlagen. Hier wird derzeit das Umspannwerk ausgebaut, ein dritter Trafo wird installiert. Auf rund 17 Millionen Euro belaufen sich die Kosten, bis 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. So soll es in Zukunft weiterhin möglich sein, unter anderem erneuerbaren Strom aus den PV-Anlagen zu transportieren.

Feststeht, Flächen an Autobahnen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie zu nutzen, kann einen wichtigen Beitrag leisten, die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Wie immer hängt nun vieles daran, wie gut und schnell solche Projekte umgesetzt werden. Wie viele Flächen genau zur Verfügung stehen und wie groß das Potenzial ist, dazu gab es vom Ministerium und den Behörden bisher keine Antwort.