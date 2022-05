Wind verbreitet Mikroplastik schneller als das Meer

Mikroplastik in elf von 13 menschlichen Lungen

Plastik gelangt durch menschliche Aktivitäten tagtäglich in die Luft. Partikel aus Reifen- und Bremsabrieb vom Straßenverkehr oder von industriellen Abgasen erreichen die Atmosphäre und werden dort mitgetragen. Doch auch über das Meer findet es seinen Weg in die Luft, etwa über Luftblasen. Die Studie zeige, wie wenig bisher über das Thema bekannt sei, so die Forschenden. Man müsse jetzt weiter untersuchen, wie die Verbreitung von Mikroplastik über Wasser- und Windwege zusammenhängt.

Mikroplastik ist überall – aber ist es auch gefährlich?

Damit ist klar, dass es kaum noch möglich ist, die Umwelt vor Mikroplastik zu schützen. Über die Atmosphäre verteilen sich die winzigen Teilchen überall. Gleichzeitig sind sie so klein, dass sie eingeatmet werden können.