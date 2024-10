Begegnung mit einem Wildschwein: Was tun bei einem Angriff?

Immer wieder kommt es zu Begegnungen zwischen Wildschwein und Mensch. Im September zum Beispiel wurden zwei Pilzsammler aus dem Landkreis Regensburg im Frauenforst bei Kelheim von einem Wildschwein angegriffen. Begegnungen mit Wildschweinen verlaufen nicht immer harmlos. Denn bei dem Schwarzwild handelt es sich um wehrhafte Tiere, besonders, wenn sie sich in Bedrängnis fühlen oder verletzt sind. Dann können sie aggressiv und gefährlich werden.

Wildschweine mit Ausflügen in die Stadt - nicht ohne Grund

Wildschweine bekommen die meisten nur sehr selten zu Gesicht. Versteckt in Wäldern und Feldern haben sie sich in den letzten Jahren aber massiv vermehrt. Vor allem während der Herbsternte fliehen die Tiere vor den Maschinen aus ihren Verstecken.

Ein weiterer Grund für die Stadtflucht: Hunger. Wenn die Felder abgeerntet sind, sind viele Wildtiere auf der Suche nach neuen Futterquellen. Und dann kann ihr Ausflug sie auch bis in die Städte oder die heimischen Gärten führen.

Wildschweine: Wann es brenzlig wird und was man tun kann

In der Stadt fühlen sich Wildschweine häufig in die Enge getrieben. In keinem Fall sollte man sich ihnen dann in den Weg stellen, sondern ihnen eine Fluchtmöglichkeit einräumen. Auffällige Zeichen, dass es brenzlig werden kann, sind: Schnaufen durch die Nase, aufgestellter Schwanz und Zähneklappern.

Wenn man in so einer Situation nicht ausweichen kann, sollte man sich großmachen und in die Hände klatschen und so versuchen, das Tier in die Flucht zu schlagen.