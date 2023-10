"Wiesn-Grippe": Wenn dem Oktoberfest die Erkältungswelle folgt

Nach dem Oktoberfest hustet und niest halb München. Dieses Phänomen war schon vor der Corona-Pandemie unter den Namen "Wiesn-Grippe" und "Wiesn-Katarrh" bekannt. Nicht nur aus persönlicher, aber zufälliger und deshalb nur anekdotischer Erfahrung.

Die "Wiesn-Grippe" (nicht zu verwechseln mit der echten Grippe, der Influenza) ist auch wissenschaftlich belegt: Zahlen des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2017 zeigten: Um die 41. Kalenderwoche, also kurz nach der Wiesn, steigt in München und Umgebung die Zahl akuter Erkrankungen der Atemwege deutlich an, im Gegensatz zum Rest der Republik. Das ging aus Meldungen ausgewählter Arztpraxen aus ganz Deutschland hervor, die das Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewertet hatte, berichtete unter anderem die Süddeutschen Zeitung.

Gesundheitsreferat: Immer Erkältungswelle nach Oktoberfest

Das Münchner Gesundheitsreferat bestätigt die Beobachtung, dass es im Gefolge der Wiesn immer zu einer Erkältungswelle kam, die nach wenigen Wochen wieder abflaute. "Da es sich bei den in Frage kommenden wesentlichen zugrundeliegenden Erregern außer der Grippe jedoch nicht um meldepflichtige Erreger handelte, liegen keine konkreten Zahlen für München hierzu vor."

Das Gesundheitsreferat verweist ebenfalls auf die seit Jahren durchgeführten bundesweiten Untersuchungen des RKI zum Verlauf des Auftretens akuter Atemwegsinfektionen. Diese zeigten, dass die Welle der Atemwegserkrankungen im bayerischen Raum tendenziell ein paar Wochen früher beginnt als anderswo. Eine plausible Erklärung hierfür dürfte das Oktoberfest sein.

Volksfeste sind ein Paradies für Erkältungskeime

Dass im Zusammenhang von Volksfesten die Zahl der Atemwegserkrankungen steigt, ist wenig überraschend. Wenn tausende Menschen dicht an dicht in einem Bierzelt singen, tanzen und gegen den Lärm anschreien, sind das hervorragende Bedingungen für Krankheitserreger, die sich über die Atemluft ausbreiten. Zudem kommen zur Wiesn Menschen aus aller Welt nach München, die nicht nur einen großen Durst auf Bier, sondern auch Keime mitbringen, die bisher hier unbekannt sind.

2022 war nach zwei Jahren Unterbrechung wieder Oktoberfest. Es war das erste, bei dem auch das Coronavirus Gelegenheit hatte, sich auszubreiten. Im vergangenen Jahr wurde noch eifrig getestet und es war zu sehen, dass während und kurz nach dem Oktoberfest rund um München die Corona-Zahlen in die Höhe schossen. Das ist wenig erstaunlich, denn das Coronavirus verbreitet sich wie andere Erreger von Atemwegserkrankungen über die Atemluft, auch wenn es deswegen noch lange kein vermeintlich harmloses Schnupfenvirus ist.

Eineinhalb Wochen nach Beginn des Oktoberfestes 2022 stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in München um knapp 77 Prozent auf 424,9. Das war deutlich mehr als der bayernweite Anstieg von 43,1 Prozent oder der bundesweite von 29,4 Prozent zu jener Zeit.

Mehr Daten wegen Corona im Jahr 2022

2022 gingen auch nach anderen Volksfesten in Erlangen, Landshut und Weißenburg-Gunzenhausen die Corona-Fallzahlen nach oben.

2023 wird es jedoch nicht möglich sein, vergleichbar exakte Infektionszahlen zu bekommen. 2022 gab es noch eine Vielzahl an täglich aktualisierten Daten für die Corona-Lage in einzelnen Städten und Landkreisen. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Die Daten des Bundesgesundheitsministeriums zu Inzidenz und Hospitalisierungen für ganz Bayern zeigen aktuell keine größeren Auffälligkeiten. Auf München lässt sich daraus allerdings nur bedingt rückschließen.

Immerhin das Abwassermonitoring im Rahmen des Verbundprojekts Bay-VOC beinhaltet Corona-Zahlen für die Landeshauptstadt. Die aktuellen Daten dort stammen vom 28. September und zeigen mit + 37,1 Prozent einen klaren, wenn auch nicht extremen Anstieg. Dieser hat allerdings bereits Anfang des Monats begonnen. Ob er sich aktuell beschleunigt, ist aus den relativ wenigen Datenpunkten schwer zu sagen. Inzwischen erreicht die Viruslast wieder Werte in ähnlicher Dimension wie bei der letzten eher kleineren Corona-Welle zu Jahresbeginn.

Grafik: Viruslast im Abwasser von München