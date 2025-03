Wieder Wehrpflicht? Was Schüler davon halten

Die Europäische Union und Deutschland als bevölkerungsreichster Mitgliedsstaat müssen ihre Verteidigung selbst in die Hand nehmen, diesen Schluss zieht die Politik aus Äußerungen der Trump-Regierung. Aber zurzeit dienen nur rund 182.000 Soldatinnen und Soldaten, bis 2031 sollen es 203.000 sein.

Mit Ausnahme der Linken plädieren deshalb alle Parteien im künftigen Bundestag für eine neue Form des Wehrdienstes. Rechtlich gilt in Deutschland für Männer immer noch die Wehrpflicht. Im Jahr 2011 wurde sie vom Bundestag für Friedenszeiten ausgesetzt.

Zurück zur Wehrpflicht – ja oder nein

Das Thema bewegt viele Bürgerinnen und Bürger. Timo Graf vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam erforscht in jährlichen Studien das sicherheits- und verteidigungspolitische Meinungsbild in Deutschland. Demnach sagt die Hälfte der 50- bis 69-Jährigen, eine Wehrpflicht sei notwendig. Bei den 16- bis 29-Jährigen ist die Zustimmung geringer, unabhängig von der derzeitigen sicherheitspolitischen Lage: "Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich die Einstellung zur Einführung eines neuen Wehrdienstes unter den jungen Leuten nicht wesentlich verändert. Wir haben eine relative Mehrheit von circa vierzig Prozent, die die Einführung eines solchen Wehrdienstes befürwortet", so Timo Graf nach Auswertung der Ergebnisse seit 2022.

Frauen finden Wehrdienst weniger notwendig

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich in der aktuellen Studie zwischen jungen Männern und jungen Frauen. Während 41 Prozent der Männer im Alter von 16–29 den Wehrdienst für notwendig halten, stimmt dem nur ein Drittel der Frauen zu.

Bei der Frage, ob sie selbst dann auch zum Wehrdienst bereit wären, ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen groß. Die Studie des Militärsoziologen Timo Graf von 2024 ergab, dass sechzig Prozent der Männer sich bereit erklären würden, Deutschland mit der Waffe zu verteidigen. Bei den Frauen sind es nur rund zwanzig Prozent.

Auch am Gymnasium München Nord haben sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Gedanken zur aktuellen Debatte gemacht. "Ich finde, das ist auch das Problem gerade, dass Informationskampagnen fehlen, wie eine neue Wehrpflicht aussehen würde. Zum Beispiel, ob es auch einen zivilen Dienst geben könnte oder wie die Ausmusterung funktionieren würde. Ich finde es sehr wichtig, darüber zu sprechen", bemängelt Ava aus der 12. Klasse, sagt aber auch: "Wenn es eine Wehrpflicht geben würde, denke ich, würde ich mich melden. Im Falle eines Krieges müssen Leute da sein, um das Land zu verteidigen."

Im Politikunterricht sprechen die Jugendlichen über die Bedrohungen durch den Ukraine-Krieg und die veränderte Situation nach Trumps Amtsantritt. Die meisten meinen zwar, eine Wehrpflicht könne notwendig sein, dafür entscheiden würden sich aber die wenigsten. Zwölftklässler Augustin würde lieber ein freiwilliges soziales Jahr machen.

Wehrpflicht für Männer und Frauen?

Eine Rückkehr zur Wehrpflicht nur für Männer finden die befragten Jugendlichen nicht mehr zeitgemäß. "Ich bin der Meinung, dass, wenn eine Wehrpflicht eingeführt werden würde, sie für Frauen und für Männer gelten sollte", sagt Johanna (12. Klasse). Aber auch sie würde sich nicht dafür entscheiden, "weil ich das mit meinen persönlichen Werten und Normen nicht vereinbaren kann".

Augustin denkt, dass Politiker die Entscheidung treffen müssten, was für das Gemeinwohl wichtiger sei, die Unversehrtheit des Einzelnen oder die Integrität des Staates. Große Sorge hat er nicht, direkt nach dem Abitur eingezogen zu werden: "Als ich mich informiert habe, bin ich darauf gestoßen, dass die Wiedereinführung der Wehrpflicht in kurzer Zeit nicht realistisch ist."

Wehrpflicht oder höhere Gehälter für Freiwillige

In welcher Form der Wehrdienst wieder eingeführt werden soll – auf freiwilliger Basis oder als allgemeine Wehrpflicht –, ob überhaupt genügend Ausbilder und bezugsfähige Kasernen zur Verfügung stünden – das alles ist noch nicht geklärt.

Laut jüngster Berechnung des Münchner ifo Instituts wäre es für die Bundeswehr insgesamt kostengünstiger, Freiwillige mit höheren Gehältern anzuwerben als zur Wehrpflicht zurückzukehren. Es besteht also noch viel Klärungsbedarf rund um die Wehrpflicht, nicht nur für Schülerinnen und Schüler.