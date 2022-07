Wieder höhere Finnwal-Bestände in der Antarktis

Seit dem Verbot des kommerziellen Walfangs Ende der 1970er Jahren haben sich die Bestände der Finnwale sprunghaft erholt. Ein Forschungsteam um Helena Herr vom Institut für marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften der Universität Hamburg ist regelmäßig in der Antarktis unterwegs und berichtet von spektakulären Finnwal-Sichtungen.

Forschende beobachten wieder große Ansammlungen

Herr erzählt, wie sie auf der Suche nach den Tieren dann tatsächlich vor Ort Ansammlungen von Finnwalen gefunden hätten, die da zusammen gefressen und sich einer wahren Fressorgie hingegeben haben - eine sogenannte "Fress-Aggregation" mit bis zu 150 Tieren, erklärt die Biologin.

Dieses Phänomen konnte jetzt zum ersten Mal seit gut 100 Jahren wieder beobachtet und dokumentiert werden.

Ausscheidungen der Wale sind gut fürs Ökosystem

Und noch ein weiterer Effekt aus der aktuellen Finnwal-Studie macht gute Laune: Es geht um die sogenannte Whale Pump, also "Wal-Pumpe". Die tonnenschweren Ausscheidungen der Krill fressenden Großsäuger kommen nämlich dem gesamten antarktischen Ökosystem zugute: "Die Wale fressen den Krill, der Krill ist reich an Eisen, und dadurch, dass die Wale Ausscheidungen von sich geben, düngen sie die oberen Wasserschichten mit Eisen. Und dann treffen da Eisen und Licht zusammen und sorgen für ein schnelles Planktonwachstum. Ein sich selbstverstärkender Prozess, das ist die Whale Pump", so die Biologin Herr.

Das Verbot der Waljagd zeigt also langfristigen Erfolg. Die Forschenden rufen dazu auf, in den weltweiten Schutzbemühungen jetzt nicht nachzulassen.