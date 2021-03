Wie wahrscheinlich sind Flucht-Mutationen durch Impfung?

Dass sich Viren zufällig verändern, ist ganz normal. Manchmal entstehen dabei Varianten, die sich leichter verbreiten, weil sie gegen Angriffe des Immunsystems besser gewappnet sind. Und auch Impfungen spielen in diesen Veränderungsprozessen eine Rolle, wenn auch nur indirekt.

Viren entwickeln sich immer weiter

Wenn Menschen eine Covid19-Erkrankung überstehen oder geimpft werden, entstehen Antikörper und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Immunität. Laut Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr reagiert das Virus darauf.

"Wenn Viren auf eine Bevölkerung mit zunehmend mehr Antikörpern treffen, dann können sich spontan auftretende Mutationen, die eben aus irgendeinem Grund für besondere Angriffspunkte nicht so empfindlich sind, besser vermehren als Viren, die noch so aussehen wie die Viren vorher." Roman Wölfel, Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr

Mutationen verdrängen die alten Varianten

Je öfter also das Virus auf ein menschliches Immunsystem trifft, das schon einmal mit SarsCov-2 in Kontakt war, desto wahrscheinlicher, dass neue Varianten alte verdrängen. Aber kann man deshalb schon davon sprechen, dass da Resistenzen herangezüchtet werden? So wie zum Beispiel bei zu häufiger Gabe von Antibiotika?

Antibiotika-Resistenz ist etwas anderes

Nein – der Vergleich funktioniert gar nicht, sagen Mediziner. Denn bei Antibiotika trifft der Wirkstoff auf eine riesige Menge Bakterien in einem bereits kranken Körper. Da gibt es die Gefahr, dass in der Erreger-Masse ein paar wenige bereits robuste übrig bleiben, die so die Chance bekommen, sich weiter zu verbreiten.

Ganz anders bei einer Impfung: Die bewirkt, dass sich der Erreger beim nächsten Kontakt gar nicht erst richtig vermehren kann. Ganz ausgeschlossen seien impfbedingte Veränderungen allerdings nicht. Solche Flucht-Mutationen seien aber sehr, sehr selten, so der Münchner Infektiologe Christoph Spinner.

"Das haben wir auch bei anderen Erkrankungen wie beispielsweise Masern oder Hepatitis B gesehen: Dass Flucht-Mutationen nach Impfungen zwar möglich, aber sehr, selten sind und sich in der Regel auch sehr viel schlechter durchsetzen können." Christoph Spinner, Infektiologe Technische Universität München

Corona-Viren sind eher mutationsfaul

Weil das Virus irgendwann so sehr verändert ist, dass es seinen ursprünglichen Job – sich zu vermehren und übertragen zu lassen – nicht mehr erledigen kann. Genau deshalb ist das SarsCov-2-Virus sogar vergleichsweise träge, so Mikrobiologe Wölfel:

"Es ist weniger mutationsfreudig als zum Beispiel Influenzaviren. Mutationen sind nicht immer nur von Vorteil für das Virus. Wenn sie die Möglichkeiten sich zu vermehren begrenzen, sind sie eben auch von Nachteil für den Erreger." Roman Wölfel, Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr

Gute Chancen für Impfstoffe

Wenn sich ein Virus aber nur leicht verändert, ist es immer noch ein gutes Ziel für den Impfstoff: Der greift den Erreger nämlich an verschiedenen Punkten an. Fällt ein Angriffspunkt weg durch Mutation, sind da immer noch viele andere. Deshalb wirken die momentan zugelassenen Impfstoffe auch gegen die neuen Varianten. Zur Not muss man regelmäßig nachjustieren, wie bei der Grippe.

"Es wird sich irgendwann eine Teil-Immunität in der Bevölkerung etablieren. Und dann sind solche genetischen Varianten nicht mehr so bedrohlich wie es auf den ersten Blick erscheinen mag." Roman Wölfel, Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr

Fazit: Impfen hilft

Corona-Impfungen lassen das Virus nicht gefährlicher werden, sondern im Gegenteil, sorgen dafür, dass der Erreger immer öfter auf eine gewappnetes Immunsystem trifft, das sich zu wehren weiß.