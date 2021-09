Wie viel Physik steckt in James Bond?

Professor schreibt ein Buch über die James Bond-Physik

Metin Tolan von der Technischen Universität (TU) Dortmund hat ein Buch über die Physik bei James Bond geschrieben, zusammen mit Studentinnen und Studenten und einem Kollegen. Darin analysiert er die James-Bond-Filme aus einer physikalisch-naturwissenschaftlichen Perspektive und klärt dabei zum Beispiel die Frage, ob der Geheimagent schneller als ein Flugzeug fliegen kann, eine Armbanduhr Metall schneidet oder ob die Schuss-Künste von 007 realistisch sind.

"Spectre": Verfolgungsjagd im Motorboot

Am Ende von "Spectre", dem vierten Bond-Film mit Daniel Craig, flieht Bösewicht Blofeld mit einem Hubschrauber. Bond verfolgt ihn auf einem schaukelnden, schnellen Motorboot und schießt ihn ab, aus 500 Metern Entfernung. Diese Szene zeigt, wie extrem gut 007 ist, meint Physikprofessor Metin Tolan: "Man muss bedenken diese Patrone ist ungefähr 1,6 Sekunden in der Luft. Und in diesen 1,6 Sekunden bewegt sich der Hubschrauber, der mit 120 km/h fliegt, ja auch weiter. Der bewegt sich fünf Hubschrauber-Längen weiter. Das heißt, James Bond muss eigentlich fünf Hubschrauber-Längen nach vorne zielen, und der Hubschrauber muss dann sozusagen in die Patrone reinfliegen."

"Sag niemals nie": Armbanduhr schneidet Metall

Im 15. James-Bond-Abenteuer "Der Hauch des Todes" schüttelt Darsteller Timothy Dalton einen Verfolger ab, indem er dessen Wagen mit einem eingebauten Laser durchschneidet. Doch ist das möglich? Der Laser muss Metall schmelzen, wozu mindestens 1.000 Grad Celsius Temperatur nötig sind. Die Energie einer Autobatterie reicht dafür kaum. Und die einer Uhren-bBatterie erst recht nicht: Die Laseruhr aus "Sag niemals nie", mit der Sean Connery Ketten durchschneidet, ist Fiktion. Selbst wenn man die Armbanduhr mit Atomenergie betriebe, bräuchte man über 20 Kilogramm Uran, um eine nukleare Kettenreaktion stabil aufrecht zu erhalten.

"Goldeneye": 007 im freien Fall schneller als ein Flugzeug

Pierce Brosnan, der von 1995 bis 2002 viermal die Rolle des Geheimagenten spielte, ist in "Goldeneye" auf einem Motorrad unterwegs und fährt einem Flugzeug hinterher, das gerade von einer Klippe stürzt. Er springt dem fallenden Flugzeug hinterher, überholt es in der Luft, steigt ein und fliegt davon. Erscheint komplett unrealistisch, doch Metin Tolan hat ausgerechnet, unter welchen Bedingungen das wirklich klappen könnte: Grob gesagt müsste Bond "14 Mal so windschnittig sein", um das fallende Flugzeug einzuholen - und dabei natürlich die Geschwindigkeiten von Motorrad und Flugzeug perfekt schätzen.