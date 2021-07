Wie umweltschädlich sind Raketenstarts und Weltraumtourismus?

Überhaupt kein Kohlendioxid (CO2) habe die Rakete von Jeff Bezos ausgestoßen, hieß es beim ersten Weltraumflug des Amazon-Gründers am 20. Juli. Die Rakete New Shepard des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin sei ja schließlich mit Flüssigtreibstoff – Wasserstoff und Sauerstoff – betrieben worden. Wie hübsch, mag man da im ersten Moment denken: Da kommt ja nur Wasserdampf bei raus.

Auch Flüssigtreibstoff hat eine CO2-Bilanz

Ganz so einfach ist es leider nicht. Ja, gegenüber herkömmlichen Raketenantrieben mit Kerosin ist Flüssigtreibstoff umweltfreundlicher, da hier nicht direkt CO2 ausgestoßen wird. Wasserstoff als Raketentreibstoff hinterlässt zwar keine Abgase, doch die Herstellung von flüssigem Wasserstoff oder Wasserstoff als Gas braucht viel Energie, denn das häufigste Element auf Erden kommt fast ausschließlich gebunden vor: als Wasser, H2O. Bei der Energiegewinnung wird jedoch CO2 frei. Um die Klimabilanz eines Autos festzustellen, reicht es auch nicht, an seinem Auspuff zu schnüffeln. Selbst ein T-Shirt hat CO2-Emissionen, wenn man seine Herstellung und seinen Transport berücksichtigt.

Was zum CO2-Fußabdruck der Raketen noch hinzuzählt

Bei einem Weltraumflug kommen zum Treibstoff noch die Herstellung der Rakete dazu, der Anteil des einen Fluges am Bau des Startzentrums, die Produktion der beim Raketenstart eingesetzten Geräte, der Transport von Material und Menschen zum Weltraumbahnhof, die Erzeugung der Weltraumanzüge und vieles mehr. All das ließe sich in den CO2-Fußabdruck eines Raketenstarts umrechnen – hat aber leider noch niemand gemacht.

Raketenstarts schädigen die Ozonschicht

Aber was sich Forscher schon seit einigen Jahren ansehen, ist eine ganz andere umweltschädliche Wirkung von Raketenstarts: Die Schäden, die Raketentreibstoffe in den oberen Atmosphärenschichten anrichten. Insbesondere die Ozonschicht wird mit jedem Raketenstart geschädigt – und damit die dünne Schicht, die die Erde vor zu viel UV-Strahlung schützt. Selbst wenn es nur Wasserdampf ist. Auch der kann Ozon zerstören. Und bildet nebenbei noch Wolken, die wiederum eine aktive Rolle im Klimawandel spielen.

Die Ozonschicht wird noch weitaus mehr geschädigt, wenn stickstoffhaltige Treibstoffe genutzt werden, wie es beim Flug des privaten Raumschiffs VSS Unity des britischen Milliardärs Branson gut eine Woche vor Bezos der Fall war. Dabei entstehen Stickoxide, die hier unten auf der Erde zur Luftverschmutzung beitragen. In den oberen Atmosphärenschichten – der Stratosphäre und Mesosphäre–, wohin zwei Drittel der Raketentreibstoffe gelangen, richten sie jedoch weitaus größere Schäden an, so die Geophysikerin Eloise Marais, die am University College London ein Forschungsprojekt zur Atmosphärenzusammensetzung und Luftverschmutzung leitet. Und dort halten sich die Schadstoffe auch mehrere Jahre lang.

Die meisten Raketen verbrennen Kerosin

Sind außerdem kerosinhaltige Raketentreibstoffe im Spiel wie bei Bransons Rakete, aber auch der Falcon 9, die das Raumfahrtunternehmen Space X von Elon Musk nutzt, wird das Treibhausgas CO2 direkt in die obere Atmosphäre geblasen, wo es bis zu 120 Jahre bleibt. Auch eine erhebliche Menge an Ruß, der die Luft verschmutzt, wird bei Raketentreibstoffen auf Kohlenstoffbasis frei. Das ist auch bei den meisten herkömmlichen Raketenstarts internationaler Raumfahrtbehörden der Fall. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer wird übrigens ebenfalls mit einer Falcon 9 der Firma Space X zur ISS reisen.

Komplexe Schadstoffwirkungen in der oberen Atmosphäre

Dazu kommen noch Wechselwirkungen anderer chemischer Inhaltsstoffe der Raketentreibstoffe mit der Atmosphäre. Die komplexen Abläufe müssten dringend besser erforscht werden, klagen Wissenschaftler seit Jahren.

Aus Sicht von Umwelt- und Klimaschutz ist also jeder einzelne Raketenstart unerfreulich. Auch wenn manche davon den Klimaschutz als langfristiges Ziel haben, wie die Erdüberwachungssatelliten Sentinel.

Raketenstarts in der weltweiten CO2-Bilanz

Noch machen Raketenstarts – private wie staatliche – einen geringen Anteil des gesamten globalen CO2-Ausstoßes aus. Im Vergleich mit den internationalen Flugverkehr – der seinerseits etwa 2,8 Prozent des weltweiten Kohlendioxidausstoßes verursacht – ist der Raketenverkehr verschwindend gering. Jährlich gibt es derzeit etwa hundert Raketenstarts, 2020 waren es 114. Dagegen starten täglich etwa 100.000 Flugzeuge. Insgesamt verantworten Flüge weltweit etwa 900 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, Raketenstarts dagegen derzeit nur 22.000 Tonnen CO2 jährlich. Noch ist ihr Einfluss auf den Klimawandel zu vernachlässigen.

Zahl der Raketenstarts wird sich vervielfachen

Doch die Branche boomt: Allein Bransons Raumfahrtunternehmen plant 400 Raketenstarts jährlich, Musk und Bezos haben noch keine genauen Planungen vorgelegt. Zu lukrativem Weltraumtourismus kommt noch die privat betriebene kommerzielle Raumfahrt wie das Satellitenprojekt Starlink von Elon Musk, das Hunderte Satelliten ins All jagen will. Die CO2-Emissionen durch die Raumfahrt steigen jährlich bereits um 5,6 Prozent, so Marais. Besonders bedenklich ist nach Ansicht der Forscherin, dass es bislang überhaupt keine internationalen Regulierungen gibt.

"Wir haben derzeit keinerlei Regulierungen im Bezug auf Raketen-Emissionen. Jetzt ist die Zeit zu handeln – während die Milliardäre noch dabei sind, ihre Tickets zu kaufen." Eloise Marais, Forschungsprojekt zu Atmosphären-Zusammensetzung und Luftverschmutzung, University College London

Die hohe CO2-Bilanz eines Weltraumtouristen

Für jeden einzelnen der Hobby-Astronauten im Weltraumtourismus ist der CO2-Fußabdruck durch einen Weltraumflug enorm. Der direkte CO2-Ausstoß einer kerosinbetriebenen Rakete liegt bei 200 bis 300 Tonnen Kohlendioxid und sei damit vergleichbar mit einem Langstreckenflug eines Flugzeugs, so die Atmosphären-Forscherin Marais. Allerdings teilen sich sämtliche Passagiere den CO2-Ausstoß für die eigene Bilanz: Für jeden einzelnen macht das "nur" ein bis drei Tonnen CO2.

Da in einer Weltraum-Kapsel wie bei Bezos gerade einmal vier Weltraumtouristen sitzen, ist für jeden einzelnen von ihnen die Kohlendioxid-Emission des Trips ins All fünfzig- bis hundertmal größer als bei einem Langstreckenflug: 75 Tonnen CO2, rein rechnerisch. Zum Vergleich: Die jährliche Pro-Kopf-CO2-Emission liegt in Deutschland bei etwa 10 Tonnen. Wenn also ein Weltraumtourist für diese knapp zehn Minuten Schwerelosigkeit auf alle weiteren Fernreisen in seinem Leben verzichtet – ok.

Kritik am Fun-Trip der Milliardäre ins All

Als reiner Spaßfaktor stehen die jüngsten Weltraumtrips der Milliardäre daher unter starker Kritik: Das sei kein Zeichen von Fortschritt, sondern einer grotesken Ungleichheit, die es wenigen Auserwählten erlaube, die Erde zu verlassen, während der Rest der Menschheit leide, twitterte der ehemalige US-Arbeitsminister Robert Reich empört.