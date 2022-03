Wie sinnvoll sind eigentlich "Klimawälder"?

Seit Generationen war das kleine Waldgrundstück im Besitz der Familie von Maria Pfisterer. Die 73-Jährige aber verkauft das 0,5 Hektar große Waldgrundstück im Landkreis Deggendorf jetzt schweren Herzens: "Ich fühle mich hin- und hergerissen. Mein Vater hat den Wald von seinem Vater bekommen, und ich von meinem. Ich habe Gewissensbisse."

Maria Pfisterer aber sieht keinen Ausweg. Der Grund ist der Borkenkäfer. Der Wald ist kahl, die befallenen Fichten wurden schon gefällt, mit Maschinen weggeschafft - eine teure Angelegenheit für die Rentnerin: "Das rentiert sich nicht mehr. Man hat mehr Kosten und Verluste als Nutzen."

Landkreis kauft Grundstücke und forstet auf

An dieser Stelle kommt der Landkreis Deggendorf ins Spiel. Der Landkreis kauft genau solche Waldgrundstücke und will sie zu sogenannten Klimawäldern aufforsten. Der Klimawald-Beauftragte des Landkreises, Andreas Daffner, sagt: Es sollen neue, klimaresistente Bäume gepflanzt werden, wie Eichen, Buchen oder Erlen.

Insgesamt hat der Landkreis schon sieben solcher Waldflächen gekauft, rund sechseinhalb Hektar - das entspricht knapp zehn Fußballfeldern. Die bisherigen Kosten dafür: 150.000 Euro. So will der Landkreis seinen Teil zum Klimaschutz beitragen.

Kann man Wälder "pflanzen"?

Ist das wirklich der richtige Weg? Der Fortwissenschaftler und als "Forstrebell" bekannte Peter Langhammer aus dem Landkreis Regen sagt: "Nein!" Wälder könne man nicht pflanzen. "Pflanzen ist der Notnagel. Wir müssen aber das, was wir haben, schützen." Auch in seinen Wäldern hat der Borkenkäfer gewütet, doch hier ist nichts kahl. Denn Langhammer hat anders als die Pfisterers reagiert: Die Bäume nicht fällen, das Totholz im Wald lassen - so seine Devise.

Totholz - lauter gute Eigenschaften

Peter Langhammer läuft im Wald umher, zeigt grünes, neu entstandenes Leben am liegengelassenen Holz: "Es wächst neuer Wald, es gibt hier unheimlich viele Tier-, Pilz- und Pflanzenarten." Langhammer sagt, das Totholz habe wichtige Aufgaben für den Wald, beispielsweise durch die Wasserspeicherung. "Wasser ist extrem wichtig im Klimawandel. Im Sommer haben wir stark erhöhte Temperaturen und wenig Niederschläge. Dafür brauchen wir Wasser im Boden für die Bäume und das wird im Totholz gespeichert. Wenn wir das Holz aber rausräumen, ist das Wasser weg."

Walderhalt vor Neupflanzung

Der Wald brauche die Biomasse, also das Holz, für eigene Erhaltungsprozesse, Stabilität und Resistenz gegen den Klimawandel, sagt Langhammer. Statt sogenannte Klimawälder zu pflanzen, sei es deshalb sinnvoller, bestehende Wälder zu schützen, sagt der Förster. Die Ökosysteme könnten Kohlenstoff im Boden binden.

Zwei Wege, ein Ziel

Mit der Abholzung der Fichten auf dem Waldgrundstück von Maria Pfisterer wurde klimaschädlicher Kohlenstoff freigesetzt. Der Klimabeauftragte des Landkreises Deggendorf, Andreas Daffner, steht dennoch hinter dem Aufforstungs-Projekt: "Wir pflanzen nicht mehr Fichten, sondern etwas Besseres, und heben die Qualität, was auch automatisch besser fürs Klima ist."

Es sind zwei unterschiedliche Wege, die dasselbe Ziel verfolgen: Reagieren auf den Klimawandel. Maria Pfisterer hat sich für den Verkauf ihres Waldgrundstücks entschieden. Aus ihrer Sicht war das der richtige Weg.